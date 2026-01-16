“Nunca había sentido tanta maldad”: el pronunciamiento de Julio Iglesias ante acusaciones de abuso y agresión

“Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad”, dijo el cantante español Julio Iglesias en un reciente pronunciamiento, tras ser señalado por dos ex trabajadoras domésticas de haberlas sometido a agresiones y abusos.

Fue el pasado 5 de enero cuando dos mujeres que habrían trabajado para el artista en República Dominicana y las Bahamas lo denunciaron en España, y lo acusan de abuso sexual y agresiones. Las autoridades han indicado que el caso se encuentra bajo análisis.

La polémica se intensificó tras una investigación publicada por la cadena Univisión, de Estados Unidos, y el medio español elDiario.es, que presentaron testimonios y expusieron supuestas acciones del cantante.

Después de varios días en silencio, Iglesias finalmente se pronunció: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

En su mensaje, el artista subrayó que las acusaciones “son absolutamente falsas” y le causan “gran tristeza”.

Ante la controversia y la división de opiniones, Iglesias reafirmó su postura con un mensaje más contundente: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, aseguró, al indicar que buscará esclarecer las acusaciones.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, detalló que está preparando su defensa y que pronto se aclarará todo.

Abogados y proceso judicial

Después de sus declaraciones a la revista, el abogado español José Antonio Choclán —quien ha representado a figuras como Cristiano Ronaldo, Gabi Fernández y reconocidos políticos— asumió su defensa, con el objetivo de evitar que este asunto escale a una causa judicial.

Por ahora, destaca la agencia EFE, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración a las dos denunciantes en calidad de testigos protegidas, y analizará si el caso puede avanzar.

La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva el expediente o presenta una querella ante la Audiencia Nacional.

Esposa de Iglesias se pronuncia

Luego del mensaje de Iglesias, su esposa, Miranda Rynsburger, le expresó su respaldo con un breve mensaje publicado en redes sociales: “A tu lado siempre”.

El reportaje que revela testimonios

La cadena Univisión reveló parte de la investigación realizada junto a elDiario.es, donde se recogen los testimonios de las dos denunciantes.

El medio español, por su parte, presentó un reportaje que incluye supuestas pruebas médicas —como estudios de enfermedades de transmisión sexual y ecografías— que Iglesias habría exigido a sus trabajadoras. También se difundieron mensajes de WhatsApp y documentación laboral.

El relato, de 18 minutos de duración, está disponible en el canal de YouTube de Univisión y describe las supuestas agresiones físicas y vejámenes sufridos por las mujeres mientras trabajaban para el artista.