VIH, clamidia y ecografías: las pruebas médicas a las que, según denuncias, Julio Iglesias sometía a sus empleadas

En medio de la controversia en torno a Julio Iglesias, se dio a conocer que sus empleadas eran sometidas a pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual (ETS), así como a ecografías. Las afectadas alegan que dichos exámenes no estaban relacionados con sus labores.

La investigación publicada por elDiario.es expone el caso de dos exempleadas —una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta— quienes denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte del artista.

La denuncia, interpuesta el 5 de enero, fue seguida por un reportaje de la cadena Univisión, de Estados Unidos, y del medio español elDiario.es. Ambos señalan que existen documentos médicos con membrete del hospital y del médico, en los que figuran los nombres de las trabajadoras y los resultados de sus análisis.

Entre las pruebas presentadas figuran exámenes de VIH, hepatitis, clamidia y otras enfermedades, así como pruebas de embarazo.

Uno de los testimonios recogidos en el reportaje destaca: “Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas”.

Las víctimas aseguran que estos chequeos eran exclusivos para las mujeres que trabajaban en la mansión del cantante y que él tenía acceso a los resultados.

Otra de las víctimas confirmó la realización de dichas pruebas: “Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal”, cita elDiario.es.

Carolina, nombre con el que fue identificada una de las víctimas, resaltó que en trabajos anteriores solo le habían practicado pruebas antidoping. El reportaje también señala que en República Dominicana se contemplan sanciones para los empleadores que practiquen pruebas de VIH a sus trabajadoras.

Según el medio, accedieron a un grupo de WhatsApp donde la encargada del servicio en la casa de Punta Cana solicitaba a las empleadas presentar los resultados de dichas pruebas.

Asimismo, se indicó que entre las evaluaciones médicas practicadas estaban ecografías pélvicas, requeridas como parte del proceso de evaluación.

Estas acciones se suman a la denuncia de dos mujeres contra el cantante, a quien señalan de abuso y agresión. Los hechos habrían ocurrido presuntamente en el 2021, en propiedades de Iglesias en República Dominicana y en las Bahamas.

Esta historia también fue presentada por Univisión en un reportaje de al menos 18 minutos, donde se muestran los testimonios de las denunciantes.

*Con información de elDiario.es