Caso Julio Iglesias: qué se sabe de la denuncia presentada ante la justicia española por agresiones sexuales

Se ha hecho viral una noticia sobre el cantante español Julio Iglesias: extrabajadoras del artista presentaron una denuncia contra el cantante español ante la justicia de ese país, tras acusarlo de agresiones y vejaciones sexuales, según una investigación periodística publicada este martes.

Fuentes jurídicas confirmaron a AFP que la denuncia fue interpuesta el 5 de enero y que actualmente se encuentra en análisis, sin que se hayan dado más detalles.

La existencia del proceso judicial trascendió luego de la difusión de una investigación conjunta entre la cadena Univisión, de Estados Unidos, y el medio español elDiario.es. En ella, una exempleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta acusan al artista de haber cometido abusos, acoso sexual, violaciones y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en el 2021, en propiedades del cantante en República Dominicana y en las Bahamas.

El reportaje dura cerca de 18 minutos está disponible en YouTube. “Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, declaró una de las mujeres, identificada como Rebeca, a Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, añadió esta joven dominicana, de 22 años al momento de los supuestos hechos.

La otra denunciante es Laura, fisioterapeuta venezolana, quien tenía 28 años cuando comenzó a trabajar para Iglesias.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron obtener respuesta del cantante, de 82 años, sobre las acusaciones. AFP también intentó sin éxito contactarlo para conocer su versión.

¿Dónde está Julio Iglesias?

Alejado del foco público desde hace años y ampliamente admirado en España, Iglesias es intérprete de baladas románticas como Hey, De niña a mujer y Me olvidé de vivir. Ha cantado en varios idiomas y figura entre los artistas con más discos vendidos en la historia.

A partir de la noticia, sin embargo, fue objeto de críticas, especialmente en el ámbito político.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud”, escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

El Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.



Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los gobiernos de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió en un mensaje en X “que se investigue y se llegue hasta el final” en este caso.

El escritor Ignacio Peyró, autor de la reciente biografía El español que enamoró al mundo, y la editorial Libros del Asteroide expresaron su “profunda consternación” por las denuncias.

“En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto”, indicaron. No obstante, ante la aparición de estos señalamientos, aseguraron que “es necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada”.

Con información de EFE y AFP.