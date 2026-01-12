Édgar Vivar habla de los rumores sobre su muerte y la polémica broma de Kiko

El actor Édgar Vivar, de 77 años, fue parte fundamental del auge de la comedia televisiva en los años setenta, al formar parte de programas como El Chavo del 8, donde interpretó a Ñoño y al Señor Barriga, así como al Botija, en una de las cápsulas cómicas de Chespirito, Los Caquitos.

En el doblaje ha prestado su voz para personajes como el chef Auguste Gusteau, en Ratatouille; Doug, en Up, y Silas Pietraserón, en Mi villano favorito. También participó en la película El orfanato.

El programa De primera mano lo entrevistó acerca de un rumor sobre su propia muerte que e ha presentado en las últimas semanas.

“Estamos razonablemente bien, con proyectos y expectativas con que se empieza cada año. A cada rato (me matan); quiere decir que soy motivo de curiosidad, pero juegan con el público”, dijo.

La broma de Kiko que generó polémica

Carlos Villagrán “Kiko”, recordado por interpretar al niño vestido de marinero en el programa de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, continúa presentándose en distintos países y compartiendo con públicos de todas las edades. En el 2025 estuvo en Guatemala.

Una de sus últimas presentaciones generó polémica. Se viralizó un video en el que un niño se acerca al artista para pedirle una fotografía. Al verlo, Villagrán le pregunta, con su voz característica: “¿Tú eres Ñoño? ¿Eres tú, Ñoño?”, en alusión al personaje interpretado por Édgar Vivar en El Chavo del 8, por los rasgos físicos del menor.

El momento fue calificado por los seguidores como una falta de respeto y una broma fuera de lugar.

Vivar comentó: “Yo estoy consciente de que algunas de las formas de comedia que se hacían antes ahora, en esta época, no son políticamente correctas, como hacer ‘bullying’ a una persona por su apariencia física...”

En entrevitas previas, el actor ha dado su punto de vista sobre la evolución de la comedia. En estos momentos de crítica severa sobre lo que es correcto o no hacer en este ámbito, el actor reconoce lo bueno y lo malo de sus primera etapa en la comedia.