Escenario
La polémica por un video de Carlos Villagrán reabre el debate sobre el humor de Kiko
Un video del actor Carlos Villagrán, de 82 años, en el que interactúa con un niño durante una presentación pública, se volvió viral en redes sociales y generó un debate sobre los límites del humor del personaje de Kiko.
Carlos Villagrán, Kiko es cuestionado pro broma a un niño asociado a su aspecto físico. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
Carlos Villagrán “Kiko”, recordado por interpretar al niño vestido de marinero en el programa de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, continúa presentándose en distintos países y compartiendo con públicos de todas las edades. En el 2025 estuvo en Guatemala.
Una de sus últimas presentaciones ha generado polémica. Se hizo viral un video en el que un niño se acerca al artista para pedirle una fotografía. Al verlo, Villagrán le pregunta, con su voz característica: “¿Tú eres Ñoño? ¿Eres tú, Ñoño?”, en alusión al personaje interpretado por Édgar Vivar en El Chavo del 8, por los rasgos físicos del menor.
El momento fue calificado por los seguidores como una falta de respeto y una broma pesada fuera de contexto.
La madre del niño escribió al compartir el video: “Mi hijo solo quería conocer a su ídolo y se fue llorando”. Esto generó críticas contra el personaje.
Separación de Kiko y Chespirito
Villagrán buscaba tener su propio programa con el personaje de Kiko. Para ello, conversó con Gómez Bolaños, quien le otorgó la autorización. No obstante, el proyecto nunca se concretó.
Según medios internacionales, Chespirito le permitió utilizar el personaje con una única condición que, para cualquier admirador, habría sido sencilla de aceptar. Sin embargo, Villagrán se negó.
Se especuló que la condición era una compensación económica. No obstante, Gómez Bolaños aclaró: “Únicamente le pedí una leyenda en su programa que dijera: ‘Agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación’”.
Carlos Villagrán no aceptó, pues aseguraba que Kiko era de su autoría. Como consecuencia, abandonó el elenco de El Chavo del 8. Durante un tiempo, enfrentó un conflicto legal por el uso del nombre; sin embargo, tiempo después modificó la grafía de Quico a Kiko y pudo desarrollar proyectos en varios países de América Latina.
En entrevista con Univisión, expresó que desea ser recordado con una frase. En su epitafio quiere que se escriba: “Por favor, sean felices”.