“Chespirito: Sin querer queriendo” arrasa en HBO Max: la verdadera historia del Chapulín Colorado y las fechas de estreno de cada capítulo

Luego del estreno de los primeros tres episodios de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, la producción se ha convertido en una de las favoritas del público en América Latina a través de HBO Max.

El más reciente capítulo, que narra la creación del icónico personaje El Chapulín Colorado, ha desatado polémica luego de que Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, cuestionara públicamente la veracidad de la historia representada en la serie.

La bioserie, que salió el pasado 5 de junio con su primer episodio, logró posicionarse como el título más visto dentro de la plataforma de streaming en toda Latinoamérica, alcanzando cifras históricas, según datos proporcionados por Max a Infobae.

Max destaca que la bioserie se consolidó como el programa más visto en la historia del servicio en la región, mientras que, a nivel mundial, logró el segundo puesto dentro de la plataforma. La serie, que cuenta con ocho episodios, ha estrenado tres de ellos, lo que ha generado gran expectativa entre el público.

Datos de Infobae detallan que Max compara el estreno de la serie con los números alcanzados por títulos internacionales como La casa del dragón o The Last of Us, lo que evidencia el papel referencial de la comedia de Gómez Bolaños. Aunque el éxito de la bioserie sigue en crecimiento, en redes sociales se han generado polémicas por la autenticidad de la historia, luego de que la viuda del comediante cuestionara la representación de HBO Max.

El retrato de la construcción del icónico personaje del Chapulín Colorado, según la bioserie, se dio en medio de presiones creativas y caos televisivo. Max lo presenta como el último recurso que Gómez Bolaños tuvo para evitar ser removido del canal 8.

En la serie se destaca que Gómez Bolaños habría sido condicionado a alcanzar el éxito con sus personajes o sería reemplazado. Esta desesperación provocó que Chespirito, como era llamado en el ámbito de la comedia, descubriera al cómico superhéroe.

El personaje surgiría como una idea casual, sugerida por su exesposa Graciela Fernández, quien le propuso crear un personaje más terrenal: un superhéroe real, al que inicialmente llamaría El Chapulín Justiciero, con traje verde.

Ante esto, Florinda Meza comentó vía Instagram que Roberto Gómez Bolaños nunca fue condicionado para escribir sus personajes y que era conocido en el medio por su trabajo en la radio, cine y televisión, incluso antes del personaje del Chapulín Colorado.

“Cuando llegó al canal 8, le dieron un espacio para hacer lo que él quisiera y así nacieron el Chapulín y el Chavo”, destacó Meza. La actriz mexicana afirmó que la verdadera historia está relatada en su autobiografía Sin querer queriendo.

“A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte o por un chispazo. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso. La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... pero no es su historia”, dijo Meza.

En su autobiografía, el comediante relata que su incursión en la televisión comenzó con un espacio de diez minutos dentro del programa Sábados de la Fortuna, donde presentó su primer programa, La Mesa Cuadrada. Este se convirtió en un éxito, aunque más tarde decidió retirarlo por considerar que contenía chistes no adecuados al contexto social.

Fue después de eso que Gómez Bolaños decidió explorar nuevos proyectos. Recordó entonces al personaje del Chapulín Justiciero, que ya había sido rechazado, y optó por intentarlo nuevamente, cambiando su vestuario, lo que fue determinante para su aprobación y lo llevó a llamarlo El Chapulín Colorado.

El nombre del personaje hace alusión a la frase “Colorín colorado, este cuento se ha acabado”, lo que contribuyó a que Gómez Bolaños fuera reconocido a nivel internacional y tuviera su propio espacio televisivo.

El estreno de los tres primeros capítulos se dio cada jueves de junio. Los capítulos restantes se estrenarán a partir de las 10.00 horas en las siguientes fechas: el cuarto, el 26 de junio; el quinto, sexto, séptimo y octavo se estrenarán los días 3, 10, 17 y 24 de julio, respectivamente.