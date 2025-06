“Atrévete a vivir”: Florinda Meza revela su verdad tras el estreno de “Chespirito: Sin querer queriendo”

Luego del estreno de los tres primeros episodios de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, que aborda la vida del comediante mexicano, Florinda Meza —viuda de Gómez Bolaños— presentará al público su propio documental biográfico, Atrévete a vivir, en el que compartirá su versión de la historia y de su polémica relación con el creador de El Chavo del 8.

El anuncio fue realizado por Javi Domz, director creativo del proyecto, durante una entrevista con el periodista Javier Ceriani. Domz detalló que el documental se encuentra en su etapa final, luego de que se regrabara por completo debido a una filtración de la primera versión.

“Tuvimos que regrabar el año pasado porque se filtró el material original. No sabemos de dónde vino el golpe”, explicó Domz, quien también señaló que en su momento intentaron ofrecer el proyecto a HBO Max. No obstante, aclaró que no puede asegurar que la filtración provenga de esa plataforma, la misma que ahora transmite la bioserie de Chespirito.

Tras la filtración, el equipo decidió rehacer las partes comprometidas del documental con un tono más contundente. Domz aseguró que el proyecto estará listo entre julio y agosto.

La serie se estrena en un contexto de descontento por parte de Florinda Meza, reconocida por sus personajes como Doña Florinda, la Chimoltrufia y la Popis, dentro del universo de Chespirito. La actriz manifestó su inconformidad con la forma en que se retratan su historia y la de Gómez Bolaños en la producción, encabezada por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos del comediante.

No es su historia, afirma Florinda Meza. A través de su cuenta de Instagram, Meza criticó el enfoque de la serie, al considerar que tiene “tintes de Hollywood” y no refleja la verdadera vida del comediante.

“La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador al estilo Hollywood... pero no es su historia”, escribió.

También cuestionó cómo se representa su legado, afirmando que su éxito antecede al nacimiento del personaje de El Chapulín Colorado, mientras que la serie sugiere lo contrario.

“Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado antes de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del 8. Nunca tuvo que saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ejecutivos. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él”, expresó Meza, en respuesta al tercer capítulo de la bioserie.

Sobre su opinión de la producción, la actriz concluyó: “Es un cuento. Puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía”.

También recalcó: “A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado, y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”.

La historia de Atrévete a vivir

El documental Atrévete a vivir relatará la vida de Florinda Meza desde su niñez hasta su relación con Roberto Gómez Bolaños. Será el primer documental en utilizar inteligencia artificial como herramienta creativa, con el objetivo de reconstruir recuerdos clave de la actriz.

Según Javi Domz, esta nueva versión será más auténtica y personal. Contará con entrevistas exclusivas con artistas que trabajaron junto a Meza y abordará episodios dolorosos de su vida, como la violencia y humillaciones que sufrió por parte de su familia durante su infancia, debido a su deseo de ser actriz.

“Vienen cosas muy fuertes que nunca ha revelado. Una parte muy importante será su vida después de Roberto”, anticipó Domz.

Entre las sorpresas del documental, se incluirán entrevistas en las que los hijos de Gómez Bolaños reconocen que Meza fue quien primero creyó en ellos y les dio la oportunidad de convertirse en productores.

Domz también mencionó que Florinda Meza no tiene intenciones de demandar a los hijos de Roberto Gómez Bolaños por el uso de su imagen, ya que aún siente afecto por el comediante.

Por último, se reveló que el tráiler oficial de Atrévete a vivir se estrenará próximamente en Times Square, Nueva York.