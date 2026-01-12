Qué pasó con Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro 2026 y por qué volvió a ser viral

La gala de los Globos de Oro marcó un capítulo especial para Leonardo DiCaprio. El actor llegó sin su novia, Vittoria Ceretti, de 27 años, y fue acompañado en la alfombra roja por su madre, Irmelin Indenbirken.

Su presencia fue mencionada desde el principio por la comediante Nikki Glaser, quien se encargó de aportar el toque de humor al evento con chistes ligeros, secuencias sobreactuadas y bromas especialmente dirigidas al actor de Titanic y de la ahora premiada Una batalla tras otra, una de las grandes ganadoras de la noche. Sin embargo, como protagonista no logró imponerse a Timothée Chalamet, quien se llevó el premio a mejor actor en una película musical o comedia.

La cinta de Paul Thomas Anderson, que narra la historia de un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), llegó a estos premios con nueve nominaciones, de las que obtuvo cuatro, incluida mejor película de comedia o musical.

“¿Qué tal Leonardo en Una batalla tras otra? Qué carrera has tenido, cuántas interpretaciones tan icónicas. Has trabajado con todos los directores espectaculares, tres Golden Globes, un Óscar, y todo eso lo hiciste antes de que tu novia cumpla 30 años”, dijo Glaser, mientras el célebre actor reía y asentía con la cabeza.

También comentó que se sabía poco de la vida del actor y añadió que su entrevista más profunda fue hace décadas: “Lo siento, Leonardo, por hacer esa broma. Es un chiste barato, pero es que no sabemos nada más de ti, salvo que te gustan jóvenes. Cuéntanos algo más. No sabes cómo busqué entre tus entrevistas, y en 1991 dijiste que te gustaba la pasta... y eso es todo. ¿Todavía tu pasta sigue siendo la favorita?”, comentó mientras el público reía.

Otro momento que se hizo viral fue un video captado durante una pausa comercial, en el que Leonardo DiCaprio aparece hablando con alguien a la distancia. Medios internacionales han intentado interpretar sus palabras y gestos.

"I was watching you with that K-pop thing, you were like: 'Is that them? Is that K-pop? Who's that?'" ("Te vi con eso del K-pop, estabas como: '¿Son ellos? ¿Ah, eso es K-pop? ¿Quiénes son?'"), se escucha decir al actor.

Algunos internautas especulan que la persona con la que DiCaprio interactuaba podría ser su compañera de reparto en Una batalla tras otra, Teyana Taylor, quien ganó el Globo de Oro a mejor actriz de reparto.