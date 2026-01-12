Óscar 2026: fecha, hora y dónde ver las nominaciones de la 98 edición de los premios de la Academia

Luego de un año marcado por polémicas —como la nominación de la película Emilia Pérez y los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles en el 2025—, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas alista una nueva edición, con la cual busca destacar lo mejor del cine a nivel mundial.

La gala, que inició en 1929, tiene como objetivo reconocer la innovación cinematográfica a través de la entrega de la tan codiciada estatuilla dorada. La ceremonia se celebrará el próximo 15 de marzo y será transmitida por ABC y Hulu.

Como cada año, las categorías que más atención generan en Los Óscar son Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor. Tras la reciente celebración de los premios Golden Globes 2026, el pasado 11 de enero, destacan cintas como Hamnet, Una batalla tras otra o Frankenstein.

Para los amantes del séptimo arte, la Academia anunció que en los próximos días presentará oficialmente a sus nominados durante un evento en vivo. Por ahora, se encuentran en la etapa de preselección.

¿Cuándo se anuncian las nominaciones de los Óscar 2026?

Según la Academia de Hollywood, la lista de finalistas para la 98.ª edición de los premios Óscar se revelará el 22 de enero mediante una transmisión en vivo por YouTube, programada para las 7.30 horas. También estará disponible en su sitio web oficial.

¿Qué se sabe de la gala de los Óscar 2026?

De acuerdo con el portal oficial de la Academia, la 98.ª edición de los premios Óscar contará con 24 categorías y se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood.

Cada categoría tendrá cinco nominados, con excepción de Mejor Película, que contará con diez. “Las nominaciones a Mejor Película son determinadas por los miembros elegibles de las 19 sedes de la Academia. Todas las votaciones se realizan mediante sistema electrónico secreto, supervisado por la firma de contabilidad independiente PricewaterhouseCoopers”, detalla el comunicado oficial.

La votación para las nominaciones comenzó el lunes 12 de enero y concluirá el viernes 16 de enero del 2026.

Catch the Oscars live March 15th on ABC and Hulu, hosted by Conan O’Brien. Expect the unexpected. #Oscars pic.twitter.com/0jUaYQATPZ — The Academy (@TheAcademy) January 2, 2026

Finalistas en 12 categorías para los Óscar

Como parte de la selección de las producciones más destacadas de la temporada, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció una lista preliminar de finalistas en 12 categorías para la 98.ª edición de los premios de la Academia.

Desde cortometraje de animación hasta largometraje internacional, estas son las categorías que ya cuentan con preseleccionados para disputar un lugar en la gala de los Óscar 2026.

Cortometraje de animación:

“Autokar”

“Butterfly”

“Cardboard”

“Éiru”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Hurikán”

“I Died in Irpin”

“The Night Boots”

“Playing God”

“The Quinta's Ghost”

“Retirement Plan”

“The Shyness of Trees”

“Snow Bear”

“The Three Sisters”

Casting

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Sirât”

“Weapons”

“Wicked: For Good”

Cinematografía

“Balada de un pequeño jugador”

“Bugonia”

“Muere mi amor”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Nouvelle Vague”

“Una batalla tras otra”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Sirât”

“Canción cantada azul”

“Sound of Falling”

“Train Dreams”

“Wicked: For Good”

Largometraje documental

“The Alabama Solution”

“Apocalypse in the Tropics”

“¡Coexistence, My Ass!”

“Ven a verme bajo una buena luz”

“Encubrimiento”

“Cortando a través de las rocas”

“Cuentos populares”

“Sosteniendo a Liat”

“El señor Nadie contra Putin”

“Disipador de amantes”

“Mis amigos indeseables: Parte 1 – Último aire en Moscú”

“El vecino perfecto”

“Semillas”

“A 2,000 metros de Andriivka”

“Yanuni”

Cortometraje documental

“All the Empty Rooms”

“All the Walls Came Down”

“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Bad Hostage”

“Cashing Out”

“Chasing Time”

“Children No More: Were and Are Gone”

“Classroom 4”

“The Devil Is Busy”

“Heartbeat”

“Last Days on Lake Trinity”

“On Healing Land, Birds Perch”

“Perfectly a Strangeness”

“Rovina's Choice”

“We Were the Scenery”

Largometraje internacional

Argentina: “Belén”

Brasil: “El agente secreto”

Francia: “Fue solo un accidente”

Alemania: “El sonido de la caída”

India: “Confinados en casa”

Irak: “El pastel del presidente”

Japón: “Kokuho”

Jordania: “Todo lo que queda de ti”

Noruega: “Valor sentimental”

Palestina: “Palestina 36”

Corea del Sur: “No hay otra opción”

España: “Sirât”

Suiza: “Late Shift”

Taiwán: “Left-Handed Girl”

Túnez: “The Voice of Hind Rajab”

Cortometraje de acción real

“Ado”

“Amarela”

“Beyond Silence”

“The Boy with White Skin”

“Butcher's Stain”

“Butterfly on a Wheel”

“Dad's Not Home”

“Extremist”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen's Period Drama”

“Pantyhose”

“The Pearl Comb”

“Rock, Paper, Scissors”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”

Maquillaje y peluquería

“The Alto Knights”

“Frankenstein”

“Kokuho”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“One Battle After Another”

“Sinners”

“The Smashing Machine”

“The Ugly Stepsister”

“Wicked: For Good”

Música (banda sonora original)

“Avatar: Fuego y ceniza”

“Bugonia”

“Capitán América: Un mundo feliz”

“Diane Warren: Implacable”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Hedda”

“Una casa dinamita”

“Jay Kelly”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Una batalla tras otra”

“Sinners”

“Sirât”

“Train Dreams”

“Tron: Ares”

“Verdad y traición”

“Despierta, hombre muerto: Un misterio entre puñales y espaldas”

“Wicked: Para siempre”

Música (canción original)

“As Alive As You Need Me To Be”, de Tron: Ares

“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless

“Dream As One”, de Avatar: Fire and Ash

“Drive”, de F1

“Dying to Live”, de Billy Idol Should Be Dead

“The Girl in the Bubble”, de Wicked: For Good

“Golden”, de KPop Demon Hunters

“Highest 2 Lowest”, de Highest 2 Lowest

“I Lied to You”, de Sinners

“Last Time (I Seen the Sun)”, de Sinners

“No Place Like Home”, de Wicked: For Good

“Our Love”, de The Ballad of Wallis Island

“Salt Then Sour Then Sweet”, de Come See Me in the Good Light

“Sweet Dreams of Joy”, de ¡Viva Verdi!

“Train Dreams”, de Train Dreams

Sonido:

“Avatar: Fire and Ash”

“F1”

“Frankenstein”

“Mission: Impossible – The Final Reckoning”

“One Battle After Another”

“Sinners”

“Sirât”

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”

“Superman”

“Wicked: For Good”

Efectos visuales