Escenario
Globos de Oro 2026: lista completa de ganadores de la 83.ª edición en Hollywood
Una de las noches más importantes para el cine y la televisión celebró su 83.ª edición, con producciones destacadas como Adolescence, Una batalla tras otra, El agente secreto y Kpop: Demob Hunter.
La serie Adolescence se consolidó como una de las favoritas de la 83.ª edición de los Globos de Oro, al llevarse cuatro premios. (Foto Prensa Libre: EFE)
Considerada una antesala y radar de los premios Óscar, la noche del 11 de enero se celebró la 83 edición de los Golden Globes (Globos de Oro), una premiación que reconoce lo mejor del cine y la televisión.
En esta edición, títulos como Hamnet y Una batalla tras otra fueron de los más destacados. Nombres como Jessie Buckley, Timothée Chalamet y Owen Cooper figuraron entre los grandes ganadores de la noche al obtener un Globo de Oro.
En el ámbito cinematográfico, sin duda, Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la película más destacada de la edición.
Por el lado de la televisión, Adolescence fue la más sobresaliente de la noche, gracias a su historia y reparto, que destacó en categorías como Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto en Televisión.
Por su parte, la película animada Kpop: Demob Hunter sobresalió en la premiación, pues sus creadores no solo ganaron en la categoría de Mejor Película Animada, sino que también alzaron la estatuilla de Mejor Canción Original por Golden, interpretada por las artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.
Premios al cine
- Mejor Película Dramática: Hamnet
- Mejor Película de Comedia o Musical: Una batalla tras otra
- Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Mejor Guion: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Mejor Película Extranjera: El agente secreto
- Mejor Película Animada: Las guerreras K-pop
- Mejor Logro Cinematográfico de Taquilla: Los pecadores
- Mejor Actriz de Drama: Jessie Buckley (Hamnet)
- Mejor Actor de Drama: Wagner Moura (El agente secreto)
- Mejor Actriz de Musical o Comedia: Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- Mejor Actor de Musical o Comedia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgård, (Valor sentimental)
- Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson (Los pecadores)
- Mejor Canción Original: “Golden” (Las guerreras K-pop)
Premios a la televisión
- Mejor Serie Dramática: The Pitt
- Mejor Serie de Musical o Comedia: The Studio
- Mejor Serie Limitada: Adolescence
- Mejor Actriz de Serie Dramática: Rhea Seehorn (Pluribus)
- Mejor Actor de Serie Dramática: Noah Wyle (The Pitt)
- Mejor Actriz de Serie de Musical o Comedia: Jean Smart (Hacks)
- Mejor Actor de Serie de Musical o Comedia: Seth Rogen (The Studio)
- Mejor Actriz de Miniserie, Serie Antológica o Película para Televisión: Michelle Williams (Dying for Sex(
- Mejor Actor de Miniserie, Serie Antológica o Película para Televisión: Stephen Graham (Adolescence)
- Mejor Actriz de Reparto en Televisión: Erin Doherty (Adolescence)
- Mejor Actor de Reparto en Televisión: Owen Cooper, (Adolescence)
Premios en categorías especiales
- Mejor Pódcast: Good Hang With Amy Poehler
- Mejor Actuación en Monólogo de Humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)