Globos de Oro 2026: ¿Quién es el ganador en la categoría a Mejor actor de drama donde participa Óscar Isaac?

La categoría de Mejor actor de drama en los Globos de Oro 2026 era una de las más esperadas.

US actor Oscar Isaac attends the 83rd annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 11, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Óscar Isaac en la gala de los Globos de Oro 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los Globos de Oro arrancaron el domingo 11 de enero con el listado de los ganadores de esta gala dedicada al cine y la televisión.

La ceremonia de los Globos es un momento clave en la temporada de premios de Hollywood, que culmina en marzo con los Óscar, y cada año atrae a una glamorosa multitud de celebridades a un salón de Beverly Hills.

Una de las categorías más esperadas fue la de Mejor actor en drama, en la que el guatemalteco Óscar Isaac participó por su papel en Frankenstein.

Isaac interpreta a Víctor Frankenstein, personaje que da vida a una criatura incapaz de morir. A lo largo de la historia, Víctor se convierte en el villano, en una trama que refleja el conflicto entre padre e hijo, y que también aborda temas como los dilemas éticos de la ciencia, el rechazo social y la búsqueda de identidad.

Isaac competía con Joel Edgerton (Train Dreams), Dwayne Johnson (The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent) y Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere). Moura fue el ganador.

The secret agent, el drama histórico dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho explora la huida de un experto en tecnología  durante el Carnaval de 1977 en Brasil.

