Globos de Oro 2026: ¿Quiénes ganarán según la IA?

Los críticos de cine coinciden en que One Battle After Another es el fenómeno que encabeza las quinielas de esta temporada de premios en la entrega de los Globos de Oro el domingo 11 de enero. En esta edición también compiten la española Sirat y la brasileña The Secret Agent.

La película de Paul Thomas Anderson lidera las candidaturas de estos galardones —considerados la antesala de los Óscar— con nueve nominaciones, seguida del filme noruego Sentimental Value, con ocho; y el suspense de vampiros Sinners, de Ryan Coogler, que opta a siete premios.

“El camino al podio parece despejado para One Battle After Another, que se perfila como la favorita a llevarse el galardón a mejor película de comedia o musical, en estos premios que en los últimos años se han caracterizado por celebrar el cine de autor”, indicó EFE.

El apartado lo completan la sofisticación coreana de No Other Choice, la sátira de Bugonia, la biográfica Blue Moon, el carisma deportivo de Marty Supreme y la histórica Nouvelle Vague.

En la categoría de drama, la prensa especializada apunta que Hamnet parece difícil de superar, más allá de la popularidad alcanzada por Sinners, única capaz de hacerle sombra a esta obra de la cineasta Chloé Zhao.

La adaptación cinematográfica de la novela homónima de Maggie O’Farrell compite en esta categoría contra producciones de calibre internacional como la iraní It Was Just an Accident, la brasileña The Secret Agent, la noruega Sentimental Value y Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y donde participa el guatemalteco Óscar Isaac.

Del Toro competirá por el premio a mejor director junto a Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier (Sentimental Value) y Jafar Panahi (It Was Just an Accident). No obstante, todas las apuestas recaen sobre Anderson, aunque el cineasta iraní también figura entre los favoritos.

En la categoría de interpretación femenina en comedia o musical, Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) figura entre las favoritas. En drama, Jessie Buckley (Hamnet) parte con ventaja tras alzarse con el premio de la Crítica de Hollywood el pasado fin de semana.

La terna a mejor actor en comedia o musical también se presenta competitiva, con Timothée Chalamet (Marty Supreme) a la cabeza de la categoría, que incluye a Jesse Plemons (Bugonia), Lee Byung-Hun (No Other Choice), George Clooney (Jay Kelly), Ethan Hawke (Blue Moon) y Leonardo DiCaprio (One Battle After Another).

El mexicano Diego Luna aporta el acento hispano en una edición de los Globos de Oro marcada por la diversidad de proyectos internacionales. Está nominado a mejor actor en serie de drama por su papel en Andor, su segunda nominación por este personaje.

Por su parte, Adolescence buscará coronarse como mejor miniserie frente a The Beast in Me, The Girlfriend, Black Mirror y All Her Fault.

Una de las victorias más proyectadas es la del fenómeno de Netflix KPop Demon Hunters, tanto en la categoría de largometraje animado como en canción original, con Golden, que encabeza los pronósticos.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

Al consultarle a ChatGPT por sus favoritas, este es el listado que anticipa. ¿Acertará? Las respuestas se conocerán el domingo 11 de enero.

Mejor película – Drama

Sinners

Es la favorita por su recepción crítica sólida, fuerza narrativa y múltiples nominaciones. Ha mantenido ventaja constante frente a sus competidoras.

Otras con posibilidad:

Hamnet

Frankenstein

Sentimental Value

Mejor película – Comedia o musical

One Battle After Another

Lidera la conversación en esta categoría por su impacto cultural, éxito en taquilla y tono accesible para el votante de los Globos de Oro.

Mejor actor – Drama

Wagner Moura – The Secret Agent

Su actuación ha sido destacada por la crítica internacional y representa una elección fuerte.

Competencia cercana:

Michael B. Jordan – Sinners

Mejor actriz – Drama

Jessie Buckley – Hamnet

Considerada la favorita por una interpretación contenida y emocionalmente poderosa, muy alineada con el perfil de ganadoras anteriores.

Mejor actor – Comedia o musical

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Parte como favorito por su transformación actoral y el tono carismático de su personaje.

Mejor actriz – Comedia o musical

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Su actuación ha sido ampliamente elogiada y aparece de forma recurrente como la opción más probable en los pronósticos.

Con información de EFE.