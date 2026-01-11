Globos de Oro 2026 en vivo: Ganadores, alfombra roja, discursos y otras curiosidades

La 83 edición de los Globos de Oro (Golden Globes) se celebra la noche del 11 de enero. Este evento, conocido como “la fiesta del año de Hollywood” y considerado la antesala de los premios Óscar, premia lo mejor del cine, la televisión y, ahora, el podcasting.

La transmisión llegará a cerca de 185 países y territorios de todo el mundo. Los votos de este año fueron contabilizados nuevamente por KPMG, la firma estadounidense de auditoría, impuestos y asesoría.

Hay 28 categorías que reconocen actuaciones en cine y televisión, incluidas las mejores películas de animación, drama, musical/comedia y en lenguas no inglesas. En televisión, además de las categorías de actuación individual, se entregan Globos de Oro a las mejores series de drama, musical/comedia, miniserie, antología y película.

Recientemente se han añadido categorías como Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Mejor Actuación en Stand-Up Comedy en Televisión y Mejor Podcast. Además, dos premios honoríficos —que llevan el nombre de Cecil B. DeMille y Carol Burnett— reconocen los logros profesionales en cine y televisión, respectivamente.

El guatemalteco Oscar Isaac está nominado esta noche como Mejor Actor Protagonista por su interpretación en Frankenstein, de Guillermo del Toro.

11 de enero 2026, 19.28h Mejor Actor Masculino de Televisión y Drama

11 de enero 2026, 10.20h Mejor Actor de Reparto

Stellan Skarsgård recibe el Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por Valor sentimental, superando al favorito de la categoría, Jacob Elordi.

11 de enero 2026, 19.15h Mejor Actriz de Reparto

Teyana Taylor gana su primer Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Una batalla tras otra (One Battle After Another).

11 de enero 2026, 19.10h Selena Gomez y Benny Blanco

Una de las parejas más esperadas: Selena Gomez y Benny Blanco llegan a esta fiesta del cine y la televisión.

11 de enero 2026, 19.05h Oscar Isaac llega a los Globo de Oro de 2026

11 de enero 2026, 19.00h Bella Ramsey una de las nominadas llega con un estilo peculiar.

11 de enero 2026, 18.58h Amal Clooney y George Clooney están en la alfombra roja. Conozca como esta pareja está vinculada con Guatemala.

11 de enero 2026, 18.55h Miley Cyrus asiste a la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton.

11 de enero 2026, 18.50h Leonardo Di Caprio también ha brillado en los Golden Globes 2026.

11 de enero 2026, 18.45h Inicia la alfombra roja

La alfombra roja ha comenzado de esta fiesta. Jennifer Lawrence se hace presente con un vestido atrevido con transparencias.

