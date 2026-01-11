Globos de Oro 2026 en vivo: Ganadores, alfombra roja, discursos y otras curiosidades

EN DIRECTO

Escenario

Globos de Oro 2026 en vivo: Ganadores, alfombra roja, discursos y otras curiosidades

Conocidos como la antesala de los premios Óscar, esta noche el guatemalteco Oscar Isaac compite por uno de los galardones gracias a su interpretación en Frankenstein.

y

|

time-clock

(Foto Prensa Libre: AFP)

La 83 edición de los Globos de Oro (Golden Globes) se celebra la noche del 11 de enero. Este evento, conocido como “la fiesta del año de Hollywood” y considerado la antesala de los premios Óscar, premia lo mejor del cine, la televisión y, ahora, el podcasting.

La transmisión llegará a cerca de 185 países y territorios de todo el mundo. Los votos de este año fueron contabilizados nuevamente por KPMG, la firma estadounidense de auditoría, impuestos y asesoría.

Hay 28 categorías que reconocen actuaciones en cine y televisión, incluidas las mejores películas de animación, drama, musical/comedia y en lenguas no inglesas. En televisión, además de las categorías de actuación individual, se entregan Globos de Oro a las mejores series de drama, musical/comedia, miniserie, antología y película.

Recientemente se han añadido categorías como Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, Mejor Actuación en Stand-Up Comedy en Televisión y Mejor Podcast. Además, dos premios honoríficos —que llevan el nombre de Cecil B. DeMille y Carol Burnett— reconocen los logros profesionales en cine y televisión, respectivamente.

LECTURAS RELACIONADAS

Los Globos de Oro premian a las mejores producciones del cine y la televisión. (Foto Prensa Libre: AFP)

Nominados Globos de Oro 2026: Cuáles son las películas y los actores propuestos para la premiación

chevron-right

George Clooney: de Gerardi a Zamora, los casos guatemaltecos que ha visibilizado en el mundo

chevron-right

El guatemalteco Oscar Isaac está nominado esta noche como Mejor Actor Protagonista por su interpretación en Frankenstein, de Guillermo del Toro.

11 de enero 2026, 19.28h

Mejor Actor Masculino de Televisión y Drama

11 de enero 2026, 10.20h

Mejor Actor de Reparto

Stellan Skarsgård recibe el Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por Valor sentimental, superando al favorito de la categoría, Jacob Elordi.

11 de enero 2026, 19.15h

Mejor Actriz de Reparto

Teyana Taylor gana su primer Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Una batalla tras otra (One Battle After Another).

11 de enero 2026, 19.10h

Selena Gomez y Benny Blanco

Una de las parejas más esperadas: Selena Gomez y Benny Blanco llegan a esta fiesta del cine y la televisión.

11 de enero 2026, 19.05h

Oscar Isaac llega a los Globo de Oro de 2026

Lea más: Globos de Oro 2026: En qué categorías está nominado “Frankenstein” la película donde participa el guatemalteco Óscar Isaac

11 de enero 2026, 19.00h

Bella Ramsey una de las nominadas llega con un estilo peculiar.

11 de enero 2026, 18.58h

Amal Clooney y George Clooney están en la alfombra roja. Conozca como esta pareja está vinculada con Guatemala.

11 de enero 2026, 18.55h

Miley Cyrus asiste a la 83.ª edición de los Globos de Oro en el Beverly Hilton.

11 de enero 2026, 18.50h

Leonardo Di Caprio también ha brillado en los Golden Globes 2026.

11 de enero 2026, 18.45h

Inicia la alfombra roja

La alfombra roja ha comenzado de esta fiesta. Jennifer Lawrence se hace presente con un vestido atrevido con transparencias.

(Foto Prensa Libre: AFP)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Actores de Hollywood Globos de Oro Golden Globes Óscar Isaac Premios Premios de cine 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS