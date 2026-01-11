Rabinal Achí vuelve: la danza maya prehispánica retoma su representación en 2026

El Rabinal Achí es un drama dinástico maya del siglo XV y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. En él se presentan mitos sobre los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como asuntos populares y políticos, y se expresa mediante bailes de máscaras, teatro y música.

Desde la colonización en el siglo XVI, el Rabinal Achí se representa el 25 de enero, día de San Pablo. . Esta actividad forma parte de casi una semana de celebración de la feria local, en la que se desarrollan múltiples eventos festivos.

En el 2025, Prensa Libre alertó que la danza no se presentaría. Fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación mediante el Acuerdo 294-2004. En el 2008, fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

José Manuel Coloch, actual director de la danza, explicó que la suspensión se debió a diversas limitaciones. “Por falta de personal, nos vimos en la necesidad de suspenderla. Lo hemos comunicado al pueblo de Rabinal y a quienes valoran esta cultura”, indicó.

Los participantes actúan de forma voluntaria, y ese año algunos no pudieron involucrarse por motivos económicos. Además, parte de la utilería —trajes y accesorios— necesitaba renovación. Tampoco se utilizaron los recursos que la municipalidad asigna anualmente y que cubren un porcentaje importante de este esfuerzo.

Coloch agrega que, tras informar sobre la cancelación, se generaron múltiples coordinaciones interinstitucionales que derivaron en una mesa técnica para asegurar su presentación en el 2026.

Carlos Galindo, investigador de dramas danzarios y patrimonio cultural, invita a los guatemaltecos a participar en el evento y recomienda leer el texto para comprender mejor el relato. “Si no se conoce el contexto, no se entenderá la acción dramática. Los actores usan máscaras y hablan achí antiguo, un idioma complejo incluso para quienes lo interpretan. Recomendamos realizar un turismo académico y respetuoso, entendiendo que esta es una manifestación viva, oral y espiritual”, agrega.

En escena aparecen poblados mayas como Kajyub’, capital regional de Rabinaleb’ en el siglo XIV. El relato, dividido en cuatro actos, aborda el conflicto entre dos instituciones políticas de la región. Los protagonistas son dos príncipes: el Rabinal Achí y el K’iche Achí. Otros personajes son el rey de Rabinaleb’, Job’ Toj; su sirviente, Achij Mun Achij Mun Ixoq Mun —con rasgos masculinos y femeninos—; Uchuch Q’uq’ Uchuch Raxon, la madre de las plumas verdes; y trece águilas y trece jaguares, que representan a los guerreros de Kajyub’. K’iche Achí es capturado y procesado por intentar raptar a los hijos de Rabinaleb’, una grave infracción de la ley maya.

Compromisos adquiridos

Ángel López, director técnico de patrimonio intangible, describe que el Ministerio de Cultura y Deportes, junto con el Inguat, contribuyó con la renovación de los trajes. El domingo 11 de enero se entregará el material requerido por la organización del Rabinal Achí para llevar a cabo las ceremonias y la danza.

“La presentación renovada del Rabinal Achí reviste una relevancia fundamental, ya que permite preservar, revitalizar y proyectar una de las obras más emblemáticas del teatro maya prehispánico. No es únicamente una danza dramática, sino una expresión integral que articula historia, cosmovisión, organización social, valores éticos y memoria colectiva del pueblo maya achí”, comenta López.

Añade que la puesta en escena mantiene viva la memoria histórica de Rabinal, reafirmando esta manifestación como símbolo profundo de identidad cultural, resistencia y continuidad de los pueblos originarios. Además, fortalece la transmisión intergeneracional de saberes ancestrales —rituales, música, lenguaje y gestualidad— que han perdurado por siglos.

En marzo del 2025, en la Municipalidad de Rabinal, se estableció una mesa técnica para fortalecer la danza, donde Coloch expuso las dificultades enfrentadas en enero del 2025. Participaron diversas organizaciones culturales y turísticas del municipio, así como personal del Museo Comunitario de la Memoria Histórica.

El seguimiento de esta mesa técnica identificó otras necesidades, como el apoyo a las cofradías y el futuro remozamiento del Convento Parroquial Xe’ja, también conocido como templo de San Pablo Apóstol.

Retos pendientes

El gran reto del Rabinal Achí y de otros patrimonios culturales es promover su sostenibilidad económica, equilibrando su preservación con la generación de ingresos para las comunidades. Esto implica un trabajo integral e intersectorial que fomente el turismo cultural responsable, la educación y su salvaguarda mediante la transmisión intergeneracional de conocimientos y prácticas vivas, señala López.

El funcionario agrega que la conservación del patrimonio cultural no puede depender exclusivamente del Estado. También existe una corresponsabilidad local para promover, valorar y mantener vivo este legado. A su parecer, es fundamental fortalecer las iniciativas comunitarias, fomentar la participación de actores locales, impulsar la transferencia de saberes y desarrollar modelos de gestión cultural sostenibles que integren educación, economía creativa y turismo responsable.

“Invertir en cultura no solo preserva la identidad y la memoria histórica, sino que genera cohesión social, oportunidades económicas y desarrollo territorial.” Ángel López, director técnico de patrimonio intangible

Datos