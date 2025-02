Rabinal Achí: El silencio del 2025 y el grito que clama las necesidades para que este patrimonio de la humanidad no muera

La historia de un manuscrito

Un ritual sagrado

No cualquier persona participa en esta danza patrimonial. José Manuel Coloch es el actual director.

Quienes se integran a la representación llevan muchos años en ella. Antes de la ejecución se busca un estado de limpieza física y espiritual donde la persona no ingiera licor y también esté sin contacto con su pareja sentimental, si la tuviera.



Roberto Pirir Reyes, por ejemplo, entró en 1977 y ha perseverado desde entonces. “Yo no quería entrar, pero un anciano me invitó y me presentó. Para entrar, lo que más se pide es el respeto; si uno tiene respeto, no pasa nada y de lo contrario es un problema. Antes, nadie sabía leer y todos memorizaban los diálogos al escucharlos. Ahora la ventaja es que casi todos leemos”, recuerda Pirir.



En la compañía teatral también han identificado otro inconveniente, y es que las nuevas generaciones ya no quieren hablar el idioma achi’.

“El Rabinal Achí ha sido parte de mi vida desde que Dios me trajo al mundo. Mi abuelo, Esteban Xolop, era el encargado de hacer las presentaciones del baile-drama”, recuerda.



Coloch destaca que en esa época no había tala inmoderada de árboles ni uso de muchos productos químicos, y era una época de abundancia. “Mi abuelo no necesitaba ayuda de nadie para las presentaciones”, dice. A partir de 1970, considera que el uso de químicos empezó a reducirse la cantidad de maíz, frijol y otros alimentos, a pesar de que se esperaba que eso ayudaría. Desde ahí se llegó al extremo de que se necesitaba apoyo para el drama”, explica.



Diferentes alcaldías han proporcionado parte de lo necesario, y el resto es complementado por los mismos danzantes, involucrados y algunas donaciones.



“En parte, lo hacemos como una devoción porque es para dar un agradecimiento a Dios y un recordatorio de nuestros padres y abuelos por el legado invaluable que nos han dejado”, expresa Coloch, cuya edad actual es de 60 años.



Esedonio Iboy Osorio, actual Rabinal Achí, ha estado en el grupo dos veces. La primera vez tenía 22 años y no le pareció el papel que tenía como Guerrero Jaguar. “Cinco años después, volví a recibir la invitación, en el 2008, y me asignaron los parlamentos del —personaje— Rabinal Achí, y se me hizo fácil aprenderlo y memorizarlo en achi’”, explica. Otro compañero habló por Iboy, para que lo aceptaran de nuevo porque no fue bien vista su retirada. Desde entonces, ha perseverado.



“Algunos han sido invitados en sueños, de una manera sorpresiva”, dice Iboy.

“En la actualidad, ya no necesito entender las palabras, sino que me traslado al pasado para entender el contexto de esta historia y cómo se da la trama”, agrega el actor que da vida a Rabinal Achí.