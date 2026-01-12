Globos de Oro 2026: qué tan decisivos son para anticipar a los ganadores del Óscar

Una batalla tras otra fue la gran ganadora de los Globos de Oro el domingo 11 de enero, al conseguir cuatro galardones, incluido el de mejor comedia. Hamnet dio la sorpresa al ganar como mejor drama, en la primera gran ceremonia de la temporada de premios de Hollywood.

El alocado thriller de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, centrado en un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo.

La película también se llevó los premios a mejor director, mejor guion y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, en la primera gran gala de la temporada de premios en Hollywood.

Pero su protagonista, DiCaprio, no logró imponerse a Chalamet, premiado por su interpretación de un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en Marty Supreme.

La ceremonia de los Globos es un momento clave en la temporada de premios de Hollywood, que culmina en marzo con los Óscar. Cada año atrae a una glamorosa multitud de celebridades a un salón de Beverly Hills. Pero ¿coincidirán los ganadores con los de los premios Óscar?

¿Qué dicen los expertos sobre los futuros ganadores de los Óscar?

Es importante aclarar que los Óscar únicamente premian a películas, mientras que los Globos de Oro también se enfocan en televisión y, ahora, en pódcast.

Los primeros son entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, mientras que los Globos de Oro los otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Otra diferencia es que los premios de la Academia destacan al mejor actor o actriz sin importar el género de la película, mientras que los Globos de Oro lo hacen según el género.

El sitio especializado Awards Daily consultó con 18 expertos, y estas son las apuestas para los futuros ganadores de los Premios Óscar, cuyas nominaciones se anunciarán el 22 de enero.

Mejor película

Ganadora propuesta: Una batalla tras otra

168 pts | 17 votos

Seaners, segundo lugar

129 pts | 16 votos

Hamnet, tercer lugar

Mejor director

Ganador propuesto: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

148 pts | 15 votos

Ryan Coogler (Sinners), segundo lugar

119 pts | 15 votos

Chloé Zhao (Hamnet), tercer lugar

97 pts | 14 votos

Ganador Globo de Oro 2026: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor actor

Ganador propuesto: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

136 pts | 15 votos

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), segundo lugar

119 pts | 15 votos

Michael B. Jordan (Sinners), tercer lugar

99 pts | 15 votos

Ganadores Globo de Oro 2026:

Mejor actor de drama: Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor actor de musical o comedia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor actriz

Ganadora propuesta: Jessie Buckley (Hamnet)

145 pts | 15 votos

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), segundo lugar

112 pts | 14 votos

Renate Reinsve (Valor sentimental), tercer lugar

99 pts | 14 votos

Ganadoras Globos de Oro 2026:

Mejor actriz de drama: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor actriz de musical o comedia: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Con información de EFE.