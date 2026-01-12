Escenario
Globos de Oro 2026: qué tan decisivos son para anticipar a los ganadores del Óscar
¿Coincidirán los Óscar con los Globos de Oro? Expertos analizan las películas con mayor proyección.
A El actor francés Timothée Chalamet posa con el premio a la mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia por "Marty Supreme" en la ceremonia anual de los Globos de Oro 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Una batalla tras otra fue la gran ganadora de los Globos de Oro el domingo 11 de enero, al conseguir cuatro galardones, incluido el de mejor comedia. Hamnet dio la sorpresa al ganar como mejor drama, en la primera gran ceremonia de la temporada de premios de Hollywood.
El alocado thriller de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, centrado en un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), se perfila como uno de los grandes favoritos para los Óscar en marzo.
La película también se llevó los premios a mejor director, mejor guion y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, en la primera gran gala de la temporada de premios en Hollywood.
Pero su protagonista, DiCaprio, no logró imponerse a Chalamet, premiado por su interpretación de un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en Marty Supreme.
La ceremonia de los Globos es un momento clave en la temporada de premios de Hollywood, que culmina en marzo con los Óscar. Cada año atrae a una glamorosa multitud de celebridades a un salón de Beverly Hills. Pero ¿coincidirán los ganadores con los de los premios Óscar?
¿Qué dicen los expertos sobre los futuros ganadores de los Óscar?
Es importante aclarar que los Óscar únicamente premian a películas, mientras que los Globos de Oro también se enfocan en televisión y, ahora, en pódcast.
Los primeros son entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, mientras que los Globos de Oro los otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.
Otra diferencia es que los premios de la Academia destacan al mejor actor o actriz sin importar el género de la película, mientras que los Globos de Oro lo hacen según el género.
El sitio especializado Awards Daily consultó con 18 expertos, y estas son las apuestas para los futuros ganadores de los Premios Óscar, cuyas nominaciones se anunciarán el 22 de enero.
Mejor película
Ganadora propuesta: Una batalla tras otra
168 pts | 17 votos
Seaners, segundo lugar
129 pts | 16 votos
Hamnet, tercer lugar
Mejor director
Ganador propuesto: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
148 pts | 15 votos
Ryan Coogler (Sinners), segundo lugar
119 pts | 15 votos
Chloé Zhao (Hamnet), tercer lugar
97 pts | 14 votos
Ganador Globo de Oro 2026: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor actor
Ganador propuesto: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
136 pts | 15 votos
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), segundo lugar
119 pts | 15 votos
Michael B. Jordan (Sinners), tercer lugar
99 pts | 15 votos
Ganadores Globo de Oro 2026:
Mejor actor de drama: Wagner Moura (El agente secreto)
Mejor actor de musical o comedia: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Mejor actriz
Ganadora propuesta: Jessie Buckley (Hamnet)
145 pts | 15 votos
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), segundo lugar
112 pts | 14 votos
Renate Reinsve (Valor sentimental), tercer lugar
99 pts | 14 votos
Ganadoras Globos de Oro 2026:
Mejor actriz de drama: Jessie Buckley (Hamnet)
Mejor actriz de musical o comedia: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Con información de EFE.