Globos de Oro 2026: de qué trata y dónde ver “Hamnet”, la película ganadora a Mejor Película de Drama

Luego de ganar el Globo de Oro a Mejor Película de Drama en su 83.ª edición —superando a favoritas como Frankenstein y El agente secreto—, la producción dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao se perfila como una de las principales aspirantes a los premios Óscar del 2026.

El drama histórico Hamnet está basado en la novela homónima de Maggie O’Farrell, publicada en el 2020, y narra una historia marcada por el duelo tras la pérdida del hijo de William Shakespeare.

Protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn, la película presenta una ficción centrada en la relación entre Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet, según la sinopsis de Apple TV.

La historia sigue a Agnes y Shakespeare, quienes buscan superar la muerte de su único hijo, y está ambientada en la Inglaterra de 1580. El relato profundiza en el impacto emocional que provoca la pérdida de un ser querido, en este caso Hamnet, quien fallece a los 11 años a causa de la peste bubónica.

Hamnet explora cómo el dolor puede transformarse en creación, al inspirar lo que más tarde sería una de las obras más trascendentales del teatro universal: Hamlet.

El diario El Milenio destaca que la película no se centra en Shakespeare como dramaturgo, sino en cómo la muerte de su hijo marcó su vida personal y artística, dando origen a una de sus grandes tragedias.

El guion fue coescrito por la propia O’Farrell junto a Zhao. En él se presenta a Agnes como una mujer sabia en el uso de hierbas medicinales, que no logra salvar a su hijo. Mientras tanto, el dolor que embarga a William Shakespeare lo impulsa a escribir.

La película obtuvo el pasado domingo 11 de enero dos Globos de Oro: a Mejor Película de Drama y a Mejor Actriz de Drama.

Estrenada en el 2025, Hamnet está disponible actualmente en la plataforma Apple TV, mientras que su salida en salas de cine sigue pendiente en algunos países.