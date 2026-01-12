Globos de Oro 2026: de qué trata y dónde ver “Hamnet”, la película ganadora a Mejor Película de Drama

La sorpresa de la noche en los Globos de Oro fue Hamnet, al ganar la categoría de Mejor Película de Drama, lo que la perfila como una fuerte contendiente al Óscar.

AME4464. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 11/01/2026.- De izquierda a derecha: los actores británicos Joe Alwyn, Noah Jupe, la cineasta china Chloe Zhao, los actores irlandeses Jessie Buckley, Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe posan en la sala de prensa con el premio a la mejor película dramática por 'Hamnet' en la ceremonia anual de los Globos de Oro este domingo, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles (Ca, EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

los actores británicos Joe Alwyn, Noah Jupe, la cineasta china Chloe Zhao, los actores irlandeses Jessie Buckley, Paul Mescal y el actor británico Jacobi Jupe posan en la sala de prensa con el premio a la mejor película dramática por 'Hamnet' en la ceremonia anual de los Globos de Oro (Foto Prensa Libre: EFE)

Luego de ganar el Globo de Oro a Mejor Película de Drama en su 83.ª edición —superando a favoritas como Frankenstein y El agente secreto—, la producción dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao se perfila como una de las principales aspirantes a los premios Óscar del 2026.

El drama histórico Hamnet está basado en la novela homónima de Maggie O’Farrell, publicada en el 2020, y narra una historia marcada por el duelo tras la pérdida del hijo de William Shakespeare.

Protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson y Joe Alwyn, la película presenta una ficción centrada en la relación entre Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet, según la sinopsis de Apple TV.

La historia sigue a Agnes y Shakespeare, quienes buscan superar la muerte de su único hijo, y está ambientada en la Inglaterra de 1580. El relato profundiza en el impacto emocional que provoca la pérdida de un ser querido, en este caso Hamnet, quien fallece a los 11 años a causa de la peste bubónica.

Hamnet explora cómo el dolor puede transformarse en creación, al inspirar lo que más tarde sería una de las obras más trascendentales del teatro universal: Hamlet.

El diario El Milenio destaca que la película no se centra en Shakespeare como dramaturgo, sino en cómo la muerte de su hijo marcó su vida personal y artística, dando origen a una de sus grandes tragedias.

El guion fue coescrito por la propia O’Farrell junto a Zhao. En él se presenta a Agnes como una mujer sabia en el uso de hierbas medicinales, que no logra salvar a su hijo. Mientras tanto, el dolor que embarga a William Shakespeare lo impulsa a escribir.

La película obtuvo el pasado domingo 11 de enero dos Globos de Oro: a Mejor Película de Drama y a Mejor Actriz de Drama.

Estrenada en el 2025, Hamnet está disponible actualmente en la plataforma Apple TV, mientras que su salida en salas de cine sigue pendiente en algunos países.

