Mark Ruffalo y el pin “Be Good”: el símbolo de protesta que marcó los Globos de Oro 2026

Al llegar Mark Ruffalo a la gala de los Globos de Oro, el nominado por la serie criminal Task lucía un pin con el mensaje “Be Good” (sé bueno).

Estos pequeños distintivo forma parte de un homenaje a Renée Nicole Good, la ciudadana estadounidense de 37 años que fue baleada y murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un operativo en Minneapolis, Minnesota, hecho que ha reavivado las protestas contra las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Este símbolo sirvió para dar a conocer la postura de Ruffalo contra la administración Trump y contra el ICE por la muerte de Good y de Keith Porter, otro ciudadano estadounidense que murió en un encuentro con un agente del ICE fuera de servicio en California.

Según reportes, en el caso de Renée Good, un video difundido en redes muestra cómo un agente del ICE se acercó al vehículo de la mujer y le exigió que abriera la puerta. Cuando ella intentó avanzar o alejarse, otro oficial sacó su arma y le disparó varias veces a muy corta distancia.

La muerte de Good ha sido motivo de fuertes críticas y protestas en varias ciudades de Estados Unidos. Las autoridades locales de Minneapolis y otros funcionarios han cuestionado la versión oficial de que el disparo fue en defensa propia, y han pedido transparencia en la investigación.

Variety describe que otros artistas asistieron a la gala con mensajes como “Ice Out” y “Be Good”. Entre ellos figuran Jean Smart, Natasha Lyonne y Wanda Sykes.

La actriz estadounidense Natasha Lyonne lleva un pin con la leyenda "Be Good", en homenaje a Renee Good. (Foto Prensa Libre: AFP)

En la alfombra roja, Wanda Sykes mencionó que ese detalle estaba dedicado a la madre asesinada, y agregó: “Es muy triste. Sé que hoy hay gente marchando y tenemos que alzar la voz”.

Con información de AFP y medios internacionales.