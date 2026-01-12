“Una batalla tras otra”: por qué es catalogada como la máxima ganadora de los Globos de Oro del 2026

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra —o bajo el título en inglés One Battle After Another— se consolida como la película con más reconocimientos en la 83 edición de los Globos de Oro, al obtener cuatro galardones de las nueve nominaciones que tenía.

El triunfo en los Globos de Oro posiciona a esta producción como una de las favoritas para los premios Oscar del 2026. En la ceremonia, destacó al obtener los premios a Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Dirección y Mejor Guion.

En cuanto al reparto, fue la actriz Teyana Taylor quien alzó el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, el primer premio entregado en la gala. La cinta favorita en esta premiación se prepara ahora para la gala de los Oscar.

La película, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, está basada en la novela Vineland, publicada en 1990 por el escritor estadounidense Thomas Pynchon, destaca el medio ABC.

La obra conduce a sus espectadores por un viaje emocional entre la comedia y la acción, con tintes de crítica social, al abordar asuntos como el racismo, la inmigración y el radicalismo, según el mismo medio.

Una batalla tras otra se alzó como la máxima ganadora en la categoría de película, con cuatro galardones. Le siguieron Hamnet y El agente secreto, que obtuvieron dos premios cada una.

Esta historia, que sigue a un exrevolucionario obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis y a enfrentarse a desafíos que reflejan la realidad social, fue la que le arrebató a Guillermo del Toro la posibilidad de conseguir su segundo Globo de Oro en la categoría de Dirección, por Frankenstein, destaca EFE.

Let's hear it for this year's #GoldenGlobes winner for Best Picture – Musical/Comedy, One Battle After Another! 🙌 pic.twitter.com/XoqIRTCcHT — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Sinopsis de Una batalla tras otra

Según el portal de Prime Video, esta película muestra a Bob, un revolucionario acabado que se mantiene en un estado de paranoia inducido por las drogas.

Bob sobrevive aislado junto con su vivaz e independiente hija, Willa —interpretada por Chase Infiniti—, pero todo cambia cuando su némesis —encarnada por Sean Penn— resurge tras 16 años para secuestrar a la joven y cobrar venganza.

Esto lleva al radical a intentar recuperar a su hija, enfrentándose a episodios de su pasado que los confrontarán, mientras su voluntad de rescatarla lo impulsa.

Esta historia no solo ha destacado en los Globos de Oro, sino también en galas como el Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC), donde obtuvo dos premios, y en la Asociación de Críticos Norteamericanos (NBR), de la que recibió cinco galardones, según destaca el medio ABC.

Una batalla tras otra está disponible en plataformas de streaming como HBO Max, y bajo alquiler en servicios como Prime Video y Apple TV, en algunos países.