Qué pasó con Julio Iglesias: la cronología de las denuncias y otros escándalos que ha tenido

El veterano cantante español Julio Iglesias prepara su defensa ante las denuncias de delitos sexuales de dos exempleadas, que han dominado la prensa de su país, informó el miércoles 14 de enro a la revista de celebridades ¡Hola!.

Las mujeres, una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual cuando trabajaban, en el 2021, en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, según las oenegés Women's Link y Amnistía Internacional.

Las organizaciones indicaron que el 5 de enero informaron a la fiscalía española sobre hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” y “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual”.

El cantante, de 82 años, no ha hecho comentarios públicos desde que una investigación conjunta de la cadena estadounidense Univision y el medio español elDiario.es dio a conocer las acusaciones el martes.

La revista ¡Hola! reportó que había conversado telefónicamente con Iglesias, quien les dijo que la verdad saldría a relucir y que todo sería aclarado, aunque no ofreció citas textuales de la conversación.

Iglesias y su equipo legal preparan su defensa, y él quiere aclarar el asunto para que no queden dudas sobre lo sucedido, indicó la publicación, que afirma haber obtenido la entrevista exclusiva gracias a su amistad de años con el cantante.

El entorno de Iglesias ha negado las acusaciones en privado, según ¡Hola!. Muy famoso en España, donde tiene, entre otros, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la revelación de las acusaciones a Iglesias provocó una ola de reacciones políticas.



"La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico", valoró el miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Televisión Española, donde expresó su "condena rotunda" a los hechos y el "apoyo inmediato" a las denunciantes.

Formas de violencia

Jovana Ríos Cisnero, de Women's Link, explicó que su organización “ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado”.

La organización aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española “puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres”, señaló la abogada Gema Fernández.

Fernández precisó que la fiscalía tiene seis meses, prorrogables por otros seis, para decidir si desestima el caso o sigue adelante.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso al interpretar temas como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne o Me olvidé de vivir, así como por su agitada vida personal. Con ocho hijos reconocidos, Iglesias es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.

Cronología de los hechos

Enero - octubre del 2021: Dos mujeres trabajaron en las propiedades de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. Durante ese periodo, habrían sufrido agresiones sexuales, acoso, vigilancia en sus teléfonos, encierro forzado, jornadas laborales excesivas y sin contrato, según denunciaron. 5 de enero del 2026: Las oenegés Women's Link y Amnistía Internacional informaron a la fiscalía española sobre posibles delitos de trata de personas, servidumbre y delitos sexuales. Martes 13 de enero del 2026: Univision y elDiario.es publican una investigación conjunta en la que revelan las acusaciones contra Julio Iglesias. La invertigación llevó cerca de dos años. Miércoles 14 de enero del 2026: La revista ¡Hola! informa que habló con Julio Iglesias, quien dijo que todo se aclarará, aunque no dio declaraciones textuales.

También señala que Iglesias prepara su defensa junto con su equipo legal y niega los señalamientos en privado.

Otros momentos controversales de Julio Iglesias

La vida del artista ha sido controversial, en especial por su fama de enamorado. En los últimos días han salido a la luz videos y anécdotas de cómo besaba forzosamente a presentadoras de televisión, además de su conocida reputación de haber tenido cientos de amantes.

2024

Hace dos años se confiscaron 42 kilos de fruta y verdura al cantante español Julio Iglesias, confirmaron fuentes del Ministerio de Agricultura de República Dominicana.

Según se informó, el artista —quien en un principio no se identificó— fue sorprendido con la carga a su llegada al aeropuerto de Punta Cana, en un vuelo procedente de Bahamas.

En concreto, el Servicio de Inspección de Cuarentena Vegetal decomisó 42.16 kilos de frutas y verduras: fresas, frambuesas, arándanos (blueberries), cerezas, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúcula.

Fuentes del Ministerio de Agricultura explicaron a EFE que la introducción de estos artículos representaba un riesgo para la producción agropecuaria del país, por lo que se reforzaron los controles en puertos, aeropuertos y fronteras para prevenir la entrada de plagas.

2022



El abogado de Javier Sánchez Santos, supuesto hijo del cantante español Julio Iglesias, presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, Francia.

La intención era defender “la verdad genética sobre la cosa juzgada”, dado que el supuesto hijo contaba con un informe genético que establecía el vínculo familiar, según el despacho del letrado Fernando Osuna.

Esta prueba fue obtenida por un detective privado en Estados Unidos, que recogió un objeto abandonado por Julio José Iglesias Preysler, hijo del cantante. El informe determinó un 99% de coincidencia genética.

La causa judicial concluyó cuando el Tribunal Constitucional español rechazó el recurso de Sánchez Santos, al considerar que se trataba de “cosa ya juzgada”.

En el 2020, la Audiencia Provincial de Valencia había revocado la sentencia que, en 2019, le daba la razón al demandante. En julio de 1999, el Tribunal Supremo ya había ratificado que Julio Iglesias no era el padre del demandante, contradiciendo la versión de la madre, la portuguesa María Edite Santos Raposo.

2021



Los Pandora Papers —una filtración de casi 12 millones de documentos sobre riqueza oculta, elusión fiscal y posible lavado de dinero— incluyeron al cantante Julio Iglesias junto a otras celebridades como Shakira y Pep Guardiola.

La investigación reveló que Iglesias tenía 20 sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas: 16 junto a su esposa, Miranda Rijnsburger, y cuatro más a su nombre.

Cinco de esas compañías fueron usadas para comprar casas de lujo en Indian Creek, Miami, conocidas como el “búnker de los ricos”, con un valor estimado de US$112 millones. También habría usado otras sociedades para adquirir un avión privado y propiedades valoradas en casi US$4 millones.

Todos estos bienes estaban registrados a través de un fideicomiso: Julio Iglesias de la Cueva Revocable Trust, creado en 1995 en las Islas Vírgenes Británicas.

Escándalos y hechos relevantes de Julio Iglesias

Año Hecho 1999 El Tribunal Supremo de España ratifica que Julio Iglesias no es el padre de Javier Sánchez Santos. 2019 Un juzgado de Valencia falla a favor del demandante. 2020 La Audiencia Provincial de Valencia revoca esa sentencia y cierra el caso. 2021 Pandora Papers: Iglesias es vinculado con 20 sociedades offshore y propiedades por US$112 millones. 2022 Javier Sánchez Santos lleva su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2024 Se decomisan 42.16 kilos de frutas y verduras a Julio Iglesias en el aeropuerto de Punta Cana.

Con información de EFE y AFP.