La millonaria fortuna de Julio Iglesias: ¿cuánto acumula el cantante español?

Escenario

La millonaria fortuna de Julio Iglesias: ¿cuánto acumula el cantante español?

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones por parte de dos exempleadas que lo señalan por trata de personas y violencia sexual, en un caso que amenaza con ensombrecer su legado como el cantante español más exitoso y acaudalado.

|

time-clock

(FILES) Spanish singer Julio Iglesias (L) performs at the Ahoy arena in Rotterdam, on June 9, 2013. Two former employees of Julio Iglesias sue him before the Spanish justice, after denouncing in a journalistic investigation published this January 13, 2026 alleged assaults and sexual harassment by the Spanish singer. Legal sources confirmed to AFP that a complaint against Iglesias was filed on January 5 and is being examined. (Photo by PAUL BERGEN / ANP / AFP)

Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española tras denunciar, en una investigación periodística publicada el 13 de enero de 2026, presuntas agresiones y acoso sexual por parte del cantante. (Foto Prensa Libre: AFP)

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones por parte de dos exempleadas que lo señalan por trata de personas y violencia sexual, en un caso que amenaza con ensombrecer su legado como el cantante español más exitoso y acaudalado.

Las dos exempleadas que lo denunciaron serán escuchadas por la Fiscalía española en una fecha aún por definir, anunciaron las organizaciones que impulsaron la denuncia.

El caso se dio a conocer la víspera, cuando la cadena Univisión y el medio elDiario.es publicaron una investigación basada en el testimonio de una exfisioterapeuta y una antigua trabajadora del servicio doméstico del cantante, considerado el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas mujeres relataron haber sido víctimas de agresiones y acoso sexual. En uno de los casos, las denuncias incluyen penetraciones no consentidas.

LECTURAS RELACIONADAS

(FILES) Spanish singer Julio Iglesias sings during the Telethon television program in Paris on December 6, 2003. Two former employees of Julio Iglesias sue him before the Spanish justice, after denouncing in a journalistic investigation published this January 13, 2026 alleged assaults and sexual harassment by the Spanish singer. Legal sources confirmed to AFP that a complaint against Iglesias was filed on January 5 and is being examined. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Exmánager defiende a Julio Iglesias ante señalamientos por abuso sexual

chevron-right
Julio Iglesias

Julio Iglesias: del éxito mundial y su imagen de "latin lover" a trayectoria ensombrecida por graves acusaciones

chevron-right

En conferencia de prensa, Jovana Ríos Cisnero, de la organización Women’s Link, explicó que la Fiscalía española “ha decidido tomar declaración a las denunciantes”, lo que calificó como “un paso muy importante en la búsqueda de justicia”.

Ríos Cisnero agregó que su organización ha sido contactada por otras mujeres que afirman haber trabajado para el cantante.

La organización aclaró que los hechos fueron denunciados en España, y no en los países donde presuntamente ocurrieron, porque la legislación española “puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres”, señaló Gema Fernández, también de Women’s Link.

¿Cuánto dinero tiene el cantante?

Julio José Iglesias de la Cueva (Madrid, 23 de septiembre de 1943) es un cantante, compositor y empresario español reconocido por su carrera internacional y por ser el artista latino con más discos vendidos en la historia.

Con ocho hijos reconocidos, es padre del también cantante Enrique Iglesias. En 2024, se situó como el cantante español más rico, con una fortuna estimada en 750 millones de euros (aproximadamente Q6,712.5 millones). En 2025, su fortuna se estimó en 630 millones de euros, (equivalentes a unos Q5,638.5 millones).

Según Forbes, su patrimonio se sostiene en tres pilares clave:

  • Explotación inteligente de su obra musical.
  • Diversificación temprana de sus inversiones.
  • Gestión patrimonial marcada por la discreción y la estabilidad.

Propiedades destacadas de Julio Iglesias

Infobae destaca que entre sus bienes inmobiliarios más conocidos se encuentran:

  • Mansión en Punta Cana, República Dominicana: Construida en 1997 junto a su esposa, Miranda Rijnsburger, mientras esperaban a su primer hijo. En esta residencia se habrían producido algunos de los hechos denunciados. Según la revista ¡Hola!, Iglesias conoció la región gracias a su amigo Oscar de la Renta y quedó fascinado por su vegetación.
  • Finca “Cuatro Lunas” en Ojén, Málaga: Adquirida en el año 2000, se trata de una propiedad de 450 hectáreas rodeada de vegetación, con dos huertos y vistas al mar. El edificio principal incluye:
    • Una suite.
    • Dos terrazas.
    • Piscina.
    • Estudio de grabación.
    • Helipuerto.
    • Edificaciones adicionales para invitados.
  • Casa en Indian Creek, Miami: Ubicada en una isla exclusiva entre Miami Beach y Bal Harbour. En esa misma zona, Ivanka Trump adquirió una propiedad por 30 millones de dólares.

Con información de AFP.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

ARCHIVADO EN:

Julio Iglesias Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS