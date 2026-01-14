La millonaria fortuna de Julio Iglesias: ¿cuánto acumula el cantante español?

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones por parte de dos exempleadas que lo señalan por trata de personas y violencia sexual, en un caso que amenaza con ensombrecer su legado como el cantante español más exitoso y acaudalado.

Las dos exempleadas que lo denunciaron serán escuchadas por la Fiscalía española en una fecha aún por definir, anunciaron las organizaciones que impulsaron la denuncia.

El caso se dio a conocer la víspera, cuando la cadena Univisión y el medio elDiario.es publicaron una investigación basada en el testimonio de una exfisioterapeuta y una antigua trabajadora del servicio doméstico del cantante, considerado el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas mujeres relataron haber sido víctimas de agresiones y acoso sexual. En uno de los casos, las denuncias incluyen penetraciones no consentidas.

En conferencia de prensa, Jovana Ríos Cisnero, de la organización Women’s Link, explicó que la Fiscalía española “ha decidido tomar declaración a las denunciantes”, lo que calificó como “un paso muy importante en la búsqueda de justicia”.

Ríos Cisnero agregó que su organización ha sido contactada por otras mujeres que afirman haber trabajado para el cantante.

La organización aclaró que los hechos fueron denunciados en España, y no en los países donde presuntamente ocurrieron, porque la legislación española “puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres”, señaló Gema Fernández, también de Women’s Link.

¿Cuánto dinero tiene el cantante?

Julio José Iglesias de la Cueva (Madrid, 23 de septiembre de 1943) es un cantante, compositor y empresario español reconocido por su carrera internacional y por ser el artista latino con más discos vendidos en la historia.

Con ocho hijos reconocidos, es padre del también cantante Enrique Iglesias. En 2024, se situó como el cantante español más rico, con una fortuna estimada en 750 millones de euros (aproximadamente Q6,712.5 millones). En 2025, su fortuna se estimó en 630 millones de euros, (equivalentes a unos Q5,638.5 millones).

Según Forbes, su patrimonio se sostiene en tres pilares clave:

Explotación inteligente de su obra musical.

Diversificación temprana de sus inversiones.

Gestión patrimonial marcada por la discreción y la estabilidad.

Para trabajar en las casas de Julio iglesias, a las mujeres les pedían fotografías de cara y cuerpo entero



Para trabajar en las casas de Julio iglesias, a las mujeres les pedían fotografías de cara y cuerpo entero

Según las conversaciones de WhatsApp a las que ha accedido elDiario.es, se pactaba la contratación sin entrevista personal

Propiedades destacadas de Julio Iglesias

Infobae destaca que entre sus bienes inmobiliarios más conocidos se encuentran:

Mansión en Punta Cana, República Dominicana : Construida en 1997 junto a su esposa, Miranda Rijnsburger, mientras esperaban a su primer hijo. En esta residencia se habrían producido algunos de los hechos denunciados. Según la revista ¡Hola!, Iglesias conoció la región gracias a su amigo Oscar de la Renta y quedó fascinado por su vegetación.

: Construida en 1997 junto a su esposa, Miranda Rijnsburger, mientras esperaban a su primer hijo. En esta residencia se habrían producido algunos de los hechos denunciados. Según la revista ¡Hola!, Iglesias conoció la región gracias a su amigo Oscar de la Renta y quedó fascinado por su vegetación. Finca “Cuatro Lunas” en Ojén, Málaga : Adquirida en el año 2000, se trata de una propiedad de 450 hectáreas rodeada de vegetación, con dos huertos y vistas al mar. El edificio principal incluye: Una suite. Dos terrazas. Piscina. Estudio de grabación. Helipuerto. Edificaciones adicionales para invitados.

: Adquirida en el año 2000, se trata de una propiedad de 450 hectáreas rodeada de vegetación, con dos huertos y vistas al mar. El edificio principal incluye: Casa en Indian Creek, Miami: Ubicada en una isla exclusiva entre Miami Beach y Bal Harbour. En esa misma zona, Ivanka Trump adquirió una propiedad por 30 millones de dólares.

Con información de AFP.