Exmánager defiende a Julio Iglesias ante señalamientos por abuso sexual

Fernando Martínez, quien trabajó como mánager de Julio Iglesias durante 11 años, lo defendió luego de que se revelara que la Fiscalía de España investiga dos denuncias de abuso sexual presentadas por exempleadas.

“Una cachetada de Julio Iglesias a los 80 años no puede ser muy fuerte”, dijo Martínez, en referencia a uno de los señalamientos.

Según Martínez, la noticia de la investigación le causó sorpresa, y aseguró que durante su carrera nunca presenció conductas que coincidieran con las acusaciones. “Nunca lo vi acosar a nadie”, afirmó.

Dos medios internacionales publicaron reportes que incluyen 15 testimonios de personas que trabajaron con el artista y lo señalan por agresión o acoso sexual. Algunos de esos testimonios sostienen que, en 2021, dos exempleadas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con él.

Ante estas versiones, Martínez reiteró que las acusaciones no coinciden con el comportamiento que conoció de Iglesias. Indicó que el cantante siempre estuvo rodeado de mujeres y reconoció que es “un gran besuqueador”, rasgo que, dijo, en décadas pasadas podía considerarse normal, pero que hoy, con los cambios sociales y legislativos, puede interpretarse de otra forma.

“El hecho de besar y abrazar a todo el mundo hace 30 años podía ser normal; hoy se ve como abuso”, explicó Martínez, quien insistió en que Iglesias no tiene necesidad de acosar a nadie.

Relación laboral y percepción del entorno

Martínez también se refirió a la fama de mujeriego del artista durante las giras. “Siempre estuvo rodeado de mujeres”, señaló. “Viví 11 años con él y nunca escuché a empleados que mencionaran abusos”.

Reiteró su incredulidad ante los señalamientos: “He leído que una de ellas dice que le daba cachetadas… Óyeme, una cachetada de Julio Iglesias a los 80 años no puede ser muy fuerte”. Además, recalcó: “Nunca lo vi golpear a nadie”.

Hasta ahora, Martínez no ha podido comunicarse con el cantante, quien —dijo— está concentrado en su proyecto con Netflix, por el que ha recibido más de 40 millones de dólares. “No sé si este asunto afectará la historia de Netflix o, al contrario, la impulsará y hará crecer la noticia”, agregó.

Percepción del entorno del artista

Martínez calificó las denuncias como una situación que puede preocupar a Iglesias, pero no cree que lo perturbe profundamente.

“No lo imagino abusando de una empleada, no lo puedo concebir. Es una cosa difícil de probar, a no ser que haya videos… Es que no me imagino”, concluyó.