Se enfrentan Espanyol y Girona por la fecha 20

Escenario

En la previa de Espanyol vs Girona, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 14:00 horas en el el Cornellá-El Prat. El árbitro designado será Iosu Galech Apezteguía.

En el el Cornellá-El Prat, Espanyol espera por Girona desde las 14:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Espanyol y Girona

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Levante por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de septiembre, en el torneo España – LALIGA 2025 – 2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el quinto puesto con 34 puntos (10 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Iosu Galech Apezteguía.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Barcelona 49 19 16 1 2 33
2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24
3 Villarreal 41 18 13 2 3 20
5 Espanyol 34 19 10 4 5 3
13 Girona 21 19 5 6 8 -16

Próximos partidos de Espanyol en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero – 09:15 horas
  • Fecha 22: vs Alavés: 30 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 22: vs Real Oviedo: 31 de enero – 07:00 horas
  • Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

