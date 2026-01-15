Escenario
BTS: gira mundial del 2026 con fechas, países, boletos y curiosidades del retorno de la boy band
Luego de una pausa obligatoria en su carrera musical, la banda surcoreana BTS ha vuelto a cautivar a su público al anunciar su gira de regreso.
La banda de K-pop regresa para una gira internacional en 2026 y 27. (Foto Prensa Libre: AFP)
Los fanáticos del K-pop fueron sorprendidos con el retorno de la agrupación a los escenarios internacionales, tras cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.
Con el inicio del nuevo año, la banda integrada por Kim Nam-joon, conocido como RM; Kim Seok-jin (Jin); Jung Ho-seok (J-Hope); Min Yoon-gi (Suga); Jeon Jung-kook (Jungkook); Kim Tae-hyung (V) y Park Ji-min (Jimin), llevará sus mayores éxitos, como Dynamite, a escenarios internacionales.
Este anuncio llega poco antes del lanzamiento del quinto álbum de estudio, que ha sido nombrado por la boy band como ARIRANG, y está previsto para el 20 de marzo.
El álbum, compuesto por 14 canciones, acompañará a la banda en su gira que comenzará en abril en Corea del Sur y se extenderá por países de América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos.
En Latinoamérica, BTS regresará a escenarios de México, Colombia, Perú y Argentina.
Fechas de presentaciones
Abril 2026
- 9, 11 y 12 de abril – Goyang
- 17 y 18 de abril – Tokio
- 25 y 26 de abril – Tampa
- 2 y 3 de mayo – El Paso
Mayo 2026
- 7, 9 y 10 de mayo – Ciudad de México
- 16 y 17 de mayo – Stanford
- 23, 24 y 27 de mayo – Las Vegas
Junio
- 12 y 13 de junio – Busan
- 26 y 27 de junio – Madrid
Julio
- 1 y 2 de julio – Bruselas
- 6 y 7 de julio – Londres
- 11 y 12 de julio – Múnich
- 17 y 18 de julio – París
Agosto
- 1 y 2 de agosto – East Rutherford
- 5 y 6 de agosto – Foxborough
- 10 y 11 de agosto – Baltimore
- 15 y 16 de agosto – Arlington
- 22 y 23 de agosto – Toronto
- 27 y 28 de agosto – Chicago
Septiembre
- 1, 2, 5 y 6 de septiembre – Los Ángeles
Octubre
- 2 y 3 de octubre – Bogotá
- 9 y 10 de octubre – Lima
- 16 y 17 de octubre – Santiago
- 23 y 24 de octubre – Buenos Aires
- 28, 30 y 31 de octubre – São Paulo
Noviembre
- 19, 21 y 22 de noviembre – Kaohsiung
- 3, 5 y 6 de diciembre – Bangkok
Diciembre
- 12 y 13 de diciembre – Kuala Lumpur
- 17, 19, 20 y 22 de diciembre – Singapur
- 26 y 27 de diciembre – Yakarta
Fechas del 2027
- 12 y 13 de febrero – Melbourne
- 20 y 21 de febrero – Sídney
- 4, 6 y 7 de marzo – Hong Kong
- 13 y 14 de marzo – Manila
Ciudad de México será la primera sede cercana a Centroamérica para ver a BTS, que se presentará en el estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.
Gira en Sudamérica:
- Bogotá: 2 y 3 de octubre
- Lima: 9 y 10 de octubre
- Santiago: 16 y 17 de octubre
- Buenos Aires: 23 y 24 de octubre
Nuevo disco de BTS: ARIRANG
La banda surcoreana lanzará su nuevo álbum, ARIRANG, el 20 de marzo del 2026 a las 13.00 horas (KST) destaca Infobae, lo que corresponde al jueves 19 de marzo a las 22.00 horas en Guatemala.