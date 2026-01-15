BTS: gira mundial del 2026 con fechas, países, boletos y curiosidades del retorno de la boy band

Los fanáticos del K-pop fueron sorprendidos con el retorno de la agrupación a los escenarios internacionales, tras cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Con el inicio del nuevo año, la banda integrada por Kim Nam-joon, conocido como RM; Kim Seok-jin (Jin); Jung Ho-seok (J-Hope); Min Yoon-gi (Suga); Jeon Jung-kook (Jungkook); Kim Tae-hyung (V) y Park Ji-min (Jimin), llevará sus mayores éxitos, como Dynamite, a escenarios internacionales.

Este anuncio llega poco antes del lanzamiento del quinto álbum de estudio, que ha sido nombrado por la boy band como ARIRANG, y está previsto para el 20 de marzo.

El álbum, compuesto por 14 canciones, acompañará a la banda en su gira que comenzará en abril en Corea del Sur y se extenderá por países de América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos.

En Latinoamérica, BTS regresará a escenarios de México, Colombia, Perú y Argentina.

Fechas de presentaciones

Abril 2026

9, 11 y 12 de abril – Goyang

17 y 18 de abril – Tokio

25 y 26 de abril – Tampa

2 y 3 de mayo – El Paso

Mayo 2026

7, 9 y 10 de mayo – Ciudad de México

16 y 17 de mayo – Stanford

23, 24 y 27 de mayo – Las Vegas

Junio

12 y 13 de junio – Busan

26 y 27 de junio – Madrid

Julio

1 y 2 de julio – Bruselas

6 y 7 de julio – Londres

11 y 12 de julio – Múnich

17 y 18 de julio – París

Agosto

1 y 2 de agosto – East Rutherford

5 y 6 de agosto – Foxborough

10 y 11 de agosto – Baltimore

15 y 16 de agosto – Arlington

22 y 23 de agosto – Toronto

27 y 28 de agosto – Chicago

Septiembre

1, 2, 5 y 6 de septiembre – Los Ángeles

Octubre

2 y 3 de octubre – Bogotá

9 y 10 de octubre – Lima

16 y 17 de octubre – Santiago

23 y 24 de octubre – Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre – São Paulo

Noviembre

19, 21 y 22 de noviembre – Kaohsiung

3, 5 y 6 de diciembre – Bangkok

Diciembre

12 y 13 de diciembre – Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre – Singapur

26 y 27 de diciembre – Yakarta

Fechas del 2027

12 y 13 de febrero – Melbourne

20 y 21 de febrero – Sídney

4, 6 y 7 de marzo – Hong Kong

13 y 14 de marzo – Manila

Ciudad de México será la primera sede cercana a Centroamérica para ver a BTS, que se presentará en el estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

Gira en Sudamérica:

Bogotá: 2 y 3 de octubre

Lima: 9 y 10 de octubre

Santiago: 16 y 17 de octubre

Buenos Aires: 23 y 24 de octubre

Nuevo disco de BTS: ARIRANG

La banda surcoreana lanzará su nuevo álbum, ARIRANG, el 20 de marzo del 2026 a las 13.00 horas (KST) destaca Infobae, lo que corresponde al jueves 19 de marzo a las 22.00 horas en Guatemala.