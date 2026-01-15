BTS: gira mundial del 2026 con fechas, países, boletos y curiosidades del retorno de la boy band

Luego de una pausa obligatoria en su carrera musical, la banda surcoreana BTS ha vuelto a cautivar a su público al anunciar su gira de regreso.

(FILES) South Korean boy band BTS arrives for the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on April 3, 2022. K-pop megastars BTS will kick off their first world tour in four years in April 2026, their label said on January 14, 2026, part of a hotly-anticipated comeback following a hiatus for the South Koreans whose music has become a global phenomenon. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

La banda de K-pop regresa para una gira internacional en 2026 y 27. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los fanáticos del K-pop fueron sorprendidos con el retorno de la agrupación a los escenarios internacionales, tras cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Con el inicio del nuevo año, la banda integrada por Kim Nam-joon, conocido como RM; Kim Seok-jin (Jin); Jung Ho-seok (J-Hope); Min Yoon-gi (Suga); Jeon Jung-kook (Jungkook); Kim Tae-hyung (V) y Park Ji-min (Jimin), llevará sus mayores éxitos, como Dynamite, a escenarios internacionales.

Este anuncio llega poco antes del lanzamiento del quinto álbum de estudio, que ha sido nombrado por la boy band como ARIRANG, y está previsto para el 20 de marzo.

El álbum, compuesto por 14 canciones, acompañará a la banda en su gira que comenzará en abril en Corea del Sur y se extenderá por países de América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos.

En Latinoamérica, BTS regresará a escenarios de México, Colombia, Perú y Argentina.

Fechas de presentaciones

Abril 2026

  • 9, 11 y 12 de abril – Goyang
  • 17 y 18 de abril – Tokio
  • 25 y 26 de abril – Tampa
  • 2 y 3 de mayo – El Paso

Mayo 2026

  • 7, 9 y 10 de mayo – Ciudad de México
  • 16 y 17 de mayo – Stanford
  • 23, 24 y 27 de mayo – Las Vegas

Junio

  • 12 y 13 de junio – Busan
  • 26 y 27 de junio – Madrid

Julio

  • 1 y 2 de julio – Bruselas
  • 6 y 7 de julio – Londres
  • 11 y 12 de julio – Múnich
  • 17 y 18 de julio – París

Agosto

  • 1 y 2 de agosto – East Rutherford
  • 5 y 6 de agosto – Foxborough
  • 10 y 11 de agosto – Baltimore
  • 15 y 16 de agosto – Arlington
  • 22 y 23 de agosto – Toronto
  • 27 y 28 de agosto – Chicago

Septiembre

  • 1, 2, 5 y 6 de septiembre – Los Ángeles

Octubre

  • 2 y 3 de octubre – Bogotá
  • 9 y 10 de octubre – Lima
  • 16 y 17 de octubre – Santiago
  • 23 y 24 de octubre – Buenos Aires
  • 28, 30 y 31 de octubre – São Paulo

Noviembre

  • 19, 21 y 22 de noviembre – Kaohsiung
  • 3, 5 y 6 de diciembre – Bangkok

Diciembre

  • 12 y 13 de diciembre – Kuala Lumpur
  • 17, 19, 20 y 22 de diciembre – Singapur
  • 26 y 27 de diciembre – Yakarta

Fechas del 2027

  • 12 y 13 de febrero – Melbourne
  • 20 y 21 de febrero – Sídney
  • 4, 6 y 7 de marzo – Hong Kong
  • 13 y 14 de marzo – Manila

Ciudad de México será la primera sede cercana a Centroamérica para ver a BTS, que se presentará en el estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo.

Gira en Sudamérica:

  • Bogotá: 2 y 3 de octubre
  • Lima: 9 y 10 de octubre
  • Santiago: 16 y 17 de octubre
  • Buenos Aires: 23 y 24 de octubre

Nuevo disco de BTS: ARIRANG

La banda surcoreana lanzará su nuevo álbum, ARIRANG, el 20 de marzo del 2026 a las 13.00 horas (KST) destaca Infobae, lo que corresponde al jueves 19 de marzo a las 22.00 horas en Guatemala.

