¿A dónde va Ricardo Arjona en bicicleta por Nueva York?

El músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona está en una breve pausa después de su residencia en Guatemala en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el comienzo de gira Lo que el seco no dijo.

Ahora le espera como primer destino Estados Unidos. La primera presentación de Ricardo Arjona en suelo estadounidense será el próximo viernes 30 de enero en el Allstate Arena, un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Rosemont, Illinois, sede de los Chicago Wolves.

El guatemalteco también visitará Carolina del Norte, Connecticut, Long Island y el 7 de febrero viajará a Elmont, Long Island, para presentarse en el UBS Arena, una arena multiusos que se caracteriza por ser la única en el área metropolitana de Nueva York.

Ricardo Arjona tendrá dos conciertos más en el Madison Square Garden, un recinto deportivo que alberga los partidos que disputan como locales los New York Knicks, de la Asociación Nacional de Baloncesto.

La gira seguirá por el país norteamericano. En sus redes sociales el artista publicó en sus redes un vídeo donde llega en bicicleta a uno de los recintos donde tendrá su concierto y pregunta ¿dónde están los camerinos?

Describe que esto es parte de la preparación de su gira mientras describe que algunos llegan en limosina, pero él lo hace en bicicleta. Al entrar al lugar se escuchan los gritos de admiradores. "Modo gira. Modo emoción. Esto de prepararse es lo mejor que hay. Bendito sea el milagro que hoy nos hace coincidir", dice la publicación.