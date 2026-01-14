Del Rostro de Ricardo Arjona a las figuras sin rostro: arte e identidad en exposición en Antigua Guatemala

Entre la piel y la mirada es el título de la nueva exposición de la artista guatemalteca Araminta Gálvez, abierta al público en Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala. “En esta exposición se explora el espacio íntimo y dialéctico donde se encuentra la superficie del cuerpo y el acto de percibir. La piel es un territorio cargado de historias, cicatrices, memorias, deseos y vulnerabilidades. La piel abriga, acaricia y es acariciada”, afirma la artista en su propuesta curatorial.



Gálvez es una artista visual con formación académica en periodismo y comunicación. Su práctica se nutre de una base técnica sólida, desarrollada a través de estudios de dibujo, pintura, figura humana y retrato, bajo la guía de reconocidos maestros guatemaltecos como Omar González, Iris Castillo, Rubín Solórzano y Ernesto Boesche.



Su obra se enfoca principalmente en el retrato y la figura humana, explorando la expresión y la narrativa visual desde una mirada íntima. Ha participado en numerosas muestras colectivas y, en el ámbito individual, ha presentado exposiciones como Expresiones (2018), en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Miradas y colores (2023), en La Sala del Artista del Hotel Santo Domingo.

Entre los rostos icónicos de su obra se encuentra Ricardo Arjona, Rigoberta Menchú y Miguel Ángel Asturias.



Su nueva exposición, Entre la piel y la mirada, se exhibirá en esa misma sede del 9 de enero al 2 de marzo de 2026.

Fecha:

Del 9 de enero al 2 de marzo de 2026

Hora:

Lunes a sábado: 9 a 18 horas

Domingo: 11 a 18 horas

*El Museo puede cerrar antes de la hora programada sin previo aviso.

Lugar:

Hotel Casa Santo Domingo, 3a Calle Oriente No. 28 A, La Antigua Guatemala



Entradas:

Gratuita

