La confesión más tierna de Ricardo Arjona tiene cuatro patas y no es su fan

La nueva gira internacional de Ricardo Arjona, Lo que el Seco no dijo, que comenzó en octubre del 2025 en su residencia en ciudad de Guatemala, continuará en el 2026.

Después del receso por las fiestas de fin de año y tras múltiples presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco se prepara para retomar sus conciertos. La primera parada será Chicago, Estados Unidos, el próximo 30 de enero.

Hasta el momento, los países confirmados, además de EE. UU., están en el mapa de la gira Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Puerto Rico. En EE. UU. se han confirmado más de 30 presentaciones. Por ello, visitará diversos estados como Illinois, Carolina del Norte, Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Colorado, California, Washington, Oregón, Nevada, Arizona y Texas, entre otros.

En sus redes sociales, el artista ha mantenido su conexión con el público a través de distintos mensajes. El jueves 8 de enero publicó una serie de videos y fotografías.

“Ni las nuevas, ni las viejitas, ni las inéditas. La Champurrada no le gusta lo que hago”, dijo, burlándose de la actitud de su mascota, que pidió salir de la casa al escucharlo cantar.

"Ingrata no te gusta mi música", le dice Arjona a su acompañante de cuatro patas.

“Bueno saber que hay gente que no coincide. Año que empieza y cosas que pasan. Entre la pesca y la preparación. Listos para empezar. Chicago, vamos para allá”, concluyó su publicación, que se ha viralizado.

"Champurradas que envidia de la buena tenemos todas de ti, te amamos", explicó una de las seguidoras del cantante.