“Aplausos”: El monólogo que Franco Escamilla publica en Navidad y el guiño para Ricardo Arjona

El reconocido comediante mexicano Franco Escamilla subió a redes sociales un episodio especial de sus monólogos justo en los primeros segundos del 25 de diciembre. Su intención: ofrecer un regalo navideño a quienes pasan las fiestas en soledad, ya sea por trabajo, estudios, enfermedad, cuidado de un familiar o porque están lejos de casa.

“Queríamos pulir este material, pero decidimos lanzarlo como un regalo de Navidad”, comentó Escamilla. El comediante, quien reconoce haber vivido momentos similares, deseó un buen año a sus seguidores y alentó a ver esta experiencia como una oportunidad de crecimiento.

En el video, además de bromear sobre los aplausos y quiénes merecen reconocimiento, Franco hace una inesperada referencia musical: “Por lo menos que con este video digan "no estoy tan solo", como dijo Arjona: Realmente no estoy tan solo. Hasta metimos uno de Ricardo Arjona, para que vean el espíritu navideño”.

La respuesta del público fue emotiva. Usuarios como @KoduMany compartieron sus historias personales: “Este año perdí a una de las personas más importantes de mi vida y tuve que ver su entierro desde una pantalla, a 9 mil km de mi hogar, Colombia... Tener a mi comediante favorito dándome ánimos y más con un regalo como este simplemente me quebró”.

Otros, como @jafetzarpate6624, escribieron: “Acabo de perder al amor de mi vida... y tú, Franco, me has sacado un par de sonrisas. Gracias”.

El video suma ya cerca de medio millón de vistas. Al final del episodio también se felicita a Escamilla por haber logrado reunir a 100 mil personas en el Escenario GNP, en México.experiencia de crecimiento.