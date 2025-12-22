MP investiga más denuncias por estafa en venta de entradas a conciertos de Ricardo Arjona

MP investiga más denuncias por estafa en venta de entradas a conciertos de Ricardo Arjona

Pese a que ya se solucionaron varios casos de estafa a extranjeros en la venta de boletos, surgieron otros a personas guatemaltecas.

(Foto Prensa Libre: cortesía Metamorfosis)

La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP) informó este lunes 22 de diciembre a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que investiga al menos ocho denuncias de estafa en boletos para los conciertos de la reciente residencia del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

El MP explicó que "finalizó la jornada de recepción de denuncias instalada durante el concierto del artista Ricardo Arjona, como parte de las acciones de atención y acompañamiento a asistentes nacionales y extranjeros".

La Fiscalía dijo que al menos ocho denuncias por ventas fraudulentas de entadas ya fueron concluidas, al lograrse una conciliación entre turistas extranjeros y una sindicada de estafa.

Sin embargo, otros ocho casos adicionales, esta vez a personas guatemaltecas, se siguen por estafas en la venta de boletos.

Estas denuncias también fueron recepcionadas en el stand habilitado durante el evento.

El cantautor guatemalteco finalizó la noche del domingo 14 de diciembre una residencia de conciertos que estuvo protagonizada por éxitos, nuevas canciones, anécdotas y veladas íntimas con sus compatriotas y admiradores de otras nacionalidades, aunque también denuncias de irregularidades, como la venta fraudulenta de entradas.

La gira Lo que el Seco no dijo permitió que el cantautor guatemalteco se reencontrara con su tierra natal. Además, se convirtió en el primer artista nacional en llenar en su totalidad 27 presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

