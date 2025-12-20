Ricardo Arjona vuelve a recordar a su hija Adria con emotivas fotos de su residencia en Guatemala

La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala trajo consigo momentos inolvidables para los seguidores del artista. Cada uno de los conciertos del cantautor estuvo marcado por detalles particulares, anécdotas y otras características que posicionaron esta residencia como una de las giras más cercanas y especiales de la trayectoria de Arjona.

Uno de los momentos más recordados por la audiencia fue la presencia de su hija Adria Arjona, quien compartió escenario con su padre en la presentación del 4 de diciembre. Durante esa velada, fueron evidentes las emociones entre ambos, ya que el cantante lloró de alegría al compartir escena con Adria.

Momentos antes, Arjona interpretó la canción Mujer, una pieza dedicada a su hija cuyo videoclip es protagonizado por la actriz. La interpretación añadió un peso emocional especial a la noche, convirtiendo el concierto en un recuerdo imborrable tanto para la familia como para los asistentes.

Muestras de cariño en redes sociales

Luego de esa velada, la actriz compartió un emotivo post en sus redes sociales en el que se leía "Qué honor el mío poder llamarte papá", acompañado de dos fotografías junto a Ricardo. La publicación fue respondida por Arjona con un simple pero significativo mensaje: "Feliz de tenerte mi amor".

Estas muestras de cariño difundidas en redes sociales continuaron luego de finalizar la residencia en Guatemala. Recientemente, el cantautor publicó en sus historias de Instagram una serie de fotografías de su hija acompañadas de la canción Mujer, demostrando que el vínculo entre padre e hija sigue siendo un tema que el artista desea compartir con su audiencia.

Conexión con sus seguidores

El artista, que pronto visitará Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Puerto Rico como parte de su gira 2026, se ha mantenido cercano a sus seguidores a través de sus redes sociales. En sus perfiles, Arjona ha publicado reels en los que cuenta historias de su pasado y recuerda algunos detalles de sus inicios en la música.

Además, el cantautor ha compartido fotografías de su residencia en el país y diversos detalles de toda su carrera, permitiendo a sus fans conocer facetas más personales e íntimas del artista. Esta estrategia digital ha fortalecido la relación entre Arjona y su audiencia, manteniendo viva la conexión generada durante los conciertos en Guatemala.