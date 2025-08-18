Franco Escamilla derrota al Escorpión Dorado en Supernova Strikers 2025: Las reacciones y sorpresas del certamen

Franco Escamilla derrotó a Alex Montiel, actor multifacético conocido como el Escorpión Dorado, en Supernova Strikers 2025, de acuerdo con medios deportivos internacionales. El evento reunió a miles de personas en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

Durante la velada se efectuaron combates de boxeo entre celebridades ajenas a esta disciplina. Uno de los encuentros más esperados fue el protagonizado por Escamilla y el Escorpión Dorado.

La prensa internacional informó que gran parte de la afición apoyaba a Escamilla, un standupero con popularidad tanto en México como en otros países latinoamericanos.

Ronaldo Rodríguez, boxeador mexicano mejor conocido como Lazy Boy, estuvo en la esquina de Escamilla. Por su parte, Werevertumorro apoyó al enmascarado dorado, aunque era el menos favorecido entre los fanáticos.

¿Cómo estuvo la pelea entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado?

Según medios mexicanos, el primer asalto fue una victoria rotunda para Escamilla, quien conectó reiterados golpes a su rival. En el segundo, puso contra las cuerdas al enmascarado y hubo conteo de protección.

No obstante, el tercero fue favorable para el Escorpión, mientras que el último inició con un abrazo entre ambos. En ese cuarto episodio, Escamilla recibió un conteo de protección. A pesar de que la decisión fue dividida, el comediante resultó ganador del combate.

Así reaccionaron Escamilla y el Escorpión Dorado después de la pelea

Según la prensa internacional, ambos mostraron una actitud amistosa tras el combate. Montiel reconoció la victoria de su oponente:

“Han sido un público de poca madre. Reconocer a mi compadre Franco que hoy ganó, pero vendrá la revancha en unos 10 años. Hemos compartido mucho estos últimos 15 años, eres parte de la familia que me ha regalado el internet y sólo tengo cariño para ti”, mencionó el comediante, según lo reportado por Fox Sports.

Por su parte, Escamilla publicó varios agradecimientos en su cuenta oficial de X:

"Gracias @supernovaboxing por dejarme cumplir un sueño. Gracias @ESCORPIONGOLDEN por el tiro. Gracias @AuditorioMx y mi raza de Ecatepec por estos lindos shows. Gracias CDMX por esta semana de ensueño. Gracias familia por dejarme jugar. ¡Gracias DIOS por estos momentos!"

Gracias @supernovaboxing por dejarme cumplir un sueño

Gracias @ESCORPIONGOLDEN por el tiro

Gracias @AuditorioMx y mi raza de Ecatepec por estos lindos shows

Gracias CDMX por esta semana de ensueño

Gracias familia por dejarme jugar

¡Gracias DIOS por estos momentos! pic.twitter.com/ot05mpoZxk — Franco Escamilla (@franco_esca) August 18, 2025

¿Qué otras celebridades estuvieron en escena?

De acuerdo con medios mexicanos, Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta deleitaron a los asistentes con su música, siendo este uno de los momentos más esperados por los aficionados presentes.

Uno de los instantes más controversiales durante el espectáculo fue cuando algunos asistentes gritaban "Cazzu" durante la presentación de Nodal. Entretanto, el público disfrutó del repertorio musical de cada uno de sus artistas favoritos.