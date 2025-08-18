escenario
Franco Escamilla derrota al Escorpión Dorado en Supernova Strikers 2025: Las reacciones y sorpresas del certamen
Los comediantes Franco Escamilla y el Escorpión Dorado se enfrentaron en Supernova Strikers, un evento de boxeo que reúne a creadores de contenido, artistas y humoristas.
Franco Escamilla es conocido internacionalmente por sus monólogos de stand up. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Franco Escamilla derrotó a Alex Montiel, actor multifacético conocido como el Escorpión Dorado, en Supernova Strikers 2025, de acuerdo con medios deportivos internacionales. El evento reunió a miles de personas en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.
Durante la velada se efectuaron combates de boxeo entre celebridades ajenas a esta disciplina. Uno de los encuentros más esperados fue el protagonizado por Escamilla y el Escorpión Dorado.
La prensa internacional informó que gran parte de la afición apoyaba a Escamilla, un standupero con popularidad tanto en México como en otros países latinoamericanos.
Ronaldo Rodríguez, boxeador mexicano mejor conocido como Lazy Boy, estuvo en la esquina de Escamilla. Por su parte, Werevertumorro apoyó al enmascarado dorado, aunque era el menos favorecido entre los fanáticos.
¿Cómo estuvo la pelea entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado?
Según medios mexicanos, el primer asalto fue una victoria rotunda para Escamilla, quien conectó reiterados golpes a su rival. En el segundo, puso contra las cuerdas al enmascarado y hubo conteo de protección.
No obstante, el tercero fue favorable para el Escorpión, mientras que el último inició con un abrazo entre ambos. En ese cuarto episodio, Escamilla recibió un conteo de protección. A pesar de que la decisión fue dividida, el comediante resultó ganador del combate.
Así reaccionaron Escamilla y el Escorpión Dorado después de la pelea
Según la prensa internacional, ambos mostraron una actitud amistosa tras el combate. Montiel reconoció la victoria de su oponente:
“Han sido un público de poca madre. Reconocer a mi compadre Franco que hoy ganó, pero vendrá la revancha en unos 10 años. Hemos compartido mucho estos últimos 15 años, eres parte de la familia que me ha regalado el internet y sólo tengo cariño para ti”, mencionó el comediante, según lo reportado por Fox Sports.
Aquí todas las madrizas en vivo y gratis de @supernovaboxing : https://t.co/BjgAengpkI— ESCORPION DORADO (@ESCORPIONGOLDEN) August 17, 2025
RT pic.twitter.com/SGjUqdTC6e
Por su parte, Escamilla publicó varios agradecimientos en su cuenta oficial de X:
“Gracias @supernovaboxing por dejarme cumplir un sueño. Gracias @ESCORPIONGOLDEN por el tiro. Gracias @AuditorioMx y mi raza de Ecatepec por estos lindos shows. Gracias CDMX por esta semana de ensueño. Gracias familia por dejarme jugar. ¡Gracias DIOS por estos momentos!”
Gracias @supernovaboxing por dejarme cumplir un sueño— Franco Escamilla (@franco_esca) August 18, 2025
Gracias @ESCORPIONGOLDEN por el tiro
Gracias @AuditorioMx y mi raza de Ecatepec por estos lindos shows
Gracias CDMX por esta semana de ensueño
Gracias familia por dejarme jugar
¡Gracias DIOS por estos momentos! pic.twitter.com/ot05mpoZxk
¿Qué otras celebridades estuvieron en escena?
De acuerdo con medios mexicanos, Christian Nodal, María Becerra, Alemán, Xavi, Gabito Ballesteros, Óscar Maydón y Alan Arrieta deleitaron a los asistentes con su música, siendo este uno de los momentos más esperados por los aficionados presentes.
Uno de los instantes más controversiales durante el espectáculo fue cuando algunos asistentes gritaban "Cazzu" durante la presentación de Nodal. Entretanto, el público disfrutó del repertorio musical de cada uno de sus artistas favoritos.
#Farándula— Crónica de Xalapa (@Cronicadexalapa) August 18, 2025
Corean ‘Cazzu’ durante el concierto de Christian Nodal en Supernova Strikershttps://t.co/fJiiq1hAp1