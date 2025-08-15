Ángela Aguilar se muestra enfocada en su carrera, pese a la polémica por declaraciones de Christian Nodal

La conversación que Adela Micha sostuvo con el cantante Christian Nodal sacó a relucir varios aspectos de su relación con Ángela Aguilar.

Nodal reveló que había terminado seis veces con Cazzu antes de su ruptura definitiva y aseguró que, al final, ya solo eran “roomies”.

También insistió en que no le fue infiel a Cazzu y que Ángela Aguilar no fue el motivo de la separación.

No obstante, la polémica surgió cuando la periodista le preguntó: “¿No te imaginas amando a otra mujer en este momento de tu vida?”.

Luego de una pausa no tan breve y tras mostrar una expresión de duda, Nodal respondió: “¿En este momento de mi vida? No”.

Esta parte de la entrevista fue la más viralizada en redes sociales y ha generado numerosas burlas.

Pese a haber mantenido un bajo perfil en los últimos días, Ángela Aguilar ha continuado con sus actividades y ha hecho caso omiso de los comentarios.

Según publicó en sus historias de Instagran, recién participó en un conversatorio con el DJ de radio Zane Lowe en los estudios de Apple Musica en Los Ángelas California, donde se le ve tranquila y enfocada en su carrera.

Foto tomada de las historias de Instagram