Christian Nodal y Ángela Aguilar hacen reto de pareja en TikTok y revelan quién dio el primer beso

Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en Guatemala desde el viernes 8 de agosto. En esta ocasión, Nodal presentará un concierto el próximo sábado 9 de agosto en Cayalá.

La pareja, considerada controversial, celebró recientemente su primer año de casados. A este primer aniversario se le llama bodas de papel, y se tiene la creencia de que es un buen momento para regalar fotos impresas de los mejores momentos de la boda o una carta escrita a mano.

Este aniversario también simboliza que la pareja se consolida en el aprendizaje de vivir juntos, después de que su relación se ha desarrollado en medio de críticas y comentarios a favor y en contra.

Desde que anunciaron su noviazgo en una entrevista para la revista ¡Hola!, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han mantenido en el centro de la polémica. La confirmación llegó apenas unos días después de que el intérprete de El amigo pusiera fin a su relación con la artista Cazzu, lo que generó una oleada de críticas hacia ambos. La historia dio un giro inesperado en julio del 2024, cuando sorprendieron con su boda.

El pasado 7 de agosto, Ángela subió a su cuenta de TikTok un video que se ha viralizado. En él, hicieron el reto conocido como “tag de los esposos”, una tendencia en la que las parejas comparten detalles personales. El video tiene cerca de 6 millones de visualizaciones, aunque tiene deshabilitados los comentarios.

Ángela y Christian se apuntan mutuamente para dar a conocer acerca de su personalidad y convivencia. Entre las revelaciones, Ángela se declara la más madrugadora y mejor cocinera, mientras que Nodal admite que él fue quien dio el primer beso y quien más olvida fechas importantes.

Este reto también ha llevado a que el público a replicar el video y a escribir interrogantes como: “¿Quién se mete en relaciones ajenas?”, “¿Quién prefiere andar en todo menos en cuidar a su hija?” y “¿Quién es más infiel?”, entre otros comentarios.

Compartimos las respuestas de la pareja: