Christian Nodal y Ángela Aguilar: filtran primeras imágenes de la pareja en Guatemala

El cantante y compositor mexicano Christian Nodal ofrecerá un concierto el próximo sábado 9 de agosto en Explanada Cayalá, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

El intérprete de Adiós amor llega como parte de su Pa’l Cora Tour 2025, una gira que ha sido un regalo musical para sus seguidores.

Nacido en Sonora, México, en 1999, Nodal —actualmente con 26 años— ha sido reconocido con 6 Latin Grammy, 8 Latin Billboard, 11 Latin AMA Awards, 8 Premios Juventud, un reconocimiento a su “Extraordinaria Evolución” por los Latin AMA Awards, 2 premios Tu Música Urbana y 10 Premios Lo Nuestro, según una recopilación publicada por Prensa Libre.

El artista ha revitalizado el sonido tradicional de la música mexicana para una nueva generación gracias a su estilo singular de mariacheño, una fusión de mariachi y música norteña.

A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Ricky Martin, Christina Aguilera, Romeo Santos, Juanes, Camilo, Ángela Aguilar, Andrea Bocelli, entre otros. Su producción más reciente, el EP Pa’l Cora, da nombre a su actual gira.

En las últimas horas creció la expectativa por su llegada a Guatemala, en especial porque muchos se preguntaban si estaría acompañado por su esposa, Ángela Aguilar. La respuesta es afirmativa.

En sus redes sociales, Nodal compartió un video con un mensaje anunciando que, tras su presentación en Honduras, su próxima parada será Guatemala.

Con la canción We are the champions, de Queen bromeaba jugando con la comida mientras agradecía a Honduras y daba un saludo a los guatemaltecos: "Nos vemos mañana Guatemala". La pareja aparece en un avión privado.

También se filtró un video donde se observa a la pareja llegando en un vuelo privado a tierras guatemaltecas. Fue publicado por el usuario @elyova_gt.

La historia de amor

La pareja que ha despertado controversia a lo largo de su relación desde que se anunció su noviazgo por medio de una entrevista con la revista ¡Hola!

La confirmación de la relación sentimental entre Ángela Aguilar y Nodal se dio tan solo días después de que el intérprete de Ya no somos ni seremos se separara de Cazzu, por lo que ambos fueron fuertemente criticados. Uno de los momentos que más se han difundido entre la pareja ha sido su primer beso público luego de confirmar su relación, en el escenario del Auditorio Nacional de México. La pareja se casó sorpresivamente en julio 2024.

Nodal aprovechó la celebración de su primer aniversario para hablar de esta etapa de su vida. “Se cumple un año ya, mi primer… nuestro primer aniversario juntos”, expresó el cantante.