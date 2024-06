Ángela Aguilar se posicionó como una de las celebridades más polémicas del momento luego de confirmar su noviazgo con Christian Nodal.

La controversia en torno a la hija de Pepe Aguilar se dio debido a que su nueva relación sentimental fue anunciada tan sólo días después de la separación entre el cantante mexicano y Cazzu.

Por este motivo, en redes sociales comenzaron a surgir rumores que Nodal le habría sido infiel a su entonces pareja con Ángela Aguilar y su romance se vio empañado por este supuesto escándalo.

A más de una semana de la confirmación de su amorío con el intérprete de Adiós amor, Ángela Aguilar por fin rompió su silencio y habló sobre este polémico tema.

Por medio de una charla con la revista Quién, la menor de la dinastía Aguilar restó importancia a las críticas que recibe por su noviazgo con Nodal y aseguró que los comentarios negativos no le molestan.

“Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, indicó.

Lea más: “La infidelidad no se perdona”: el día en que Cazzu le hizo una advertencia a Christian Nodal

De igual manera, la intérprete de Dime Cómo Quieres mencionó que esta etapa de su vida es única y que informó a los medios sobre su noviazgo para poderla disfrutar plenamente sin ningún obstáculo.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, dijo la joven de 20 años.

Para finalizar, Ángela Aguilar estableció que, pese a las críticas que han recibido, ni ella ni Christian Nodal hicieron algo malo y que el amor que siente es algo natural de la vida.

Le puede interesar: “Me regalaste el orgullo más grande”: la foto con la que Christian Nodal celebró el Día del Padre

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad. El amor es bonito y no tiene por qué ser sucio”.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, concluyó.,