Ángela Aguilar, para sorpresa del mundo del entretenimiento, confirmó su nuevo noviazgo con el cantante Christian Nodal en medio de los rumores sobre su vida sentimental.

Esta noticia causó polémica en la escena artística debido a que el intérprete de Adiós amor se había separado de Cazzu, la madre de su hija, hace tan solo unas semanas atrás.

La relación entre la menor de la dinastía Aguilar y Nodal despertó un sinfín de rumores, la mayoría de ellos enfocados en la supuesta infidelidad a la rapera argentina con la que ambos iniciaron su historia de amor.

Sin embargo, uno de los rumores que más polémica causó en redes sociales fue el de la boda que la cantante de 20 años y Christian Nodal habrían protagonizado durante su reciente viaje a Roma.

Ante esta información, la hija de Pepe Aguilar, para dejar en claro las cosas, decidió otorgar una entrevista al medio Quién en la que habló sobre su vida personal y su reciente romance.

La intérprete de Dime Cómo Quieres, durante esta charla, defendió su noviazgo con Nodal al asegurar que ellos “no hicieron nada malo” y que todo se dio de manera natural.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, aseguró.

Además, Ángela Aguilar aprovechó el espacio para desmentir los rumores sobre su supuesta boda en Italia y recalcó que desea ser conocida por su carrera artística y no por su vida romántica.

“No me casen ni me embaracen todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa”, concluyó.