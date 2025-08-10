El momento viral de Christian Nodal en Guatemala: un regalo se cae y él responde con gratitud

El concierto de Christian Nodal en Guatemala estuvo lleno de sorpresas y de un público que lo recibió cantando sus canciones a todo pulmón.

Christian Nodal en su presentación en Guatemala que dejó un recuerdo en sus seguidores. (Foto Prensa Libre: ASA Promotions)

El cantautor mexicano Christian Nodal se presentó en un exitoso concierto el sábado 9 de agosto en la Explanada Cayalá, zona 16 de la capital, como parte de su Pa’l Cora Tour 2025, una gira que ha conquistado a miles de seguidores con su propuesta fresca y emotiva.

Originario de Sonora y nacido en 1999, Nodal —hoy con 26 años— cantó con sus seguidores y ha puesto en sus redes sociales distintas imágenes y videos que guardarn el recuerdo de esta parada en el país centromericano.

Previo al concierto Prensa Libre también visitó los camerinos de Nodal, sus músicos y todo su equipo de trabajo.

El intérprete llenó con su voz la Explanada Cayalá con canciones como Ya no somos ni seremos, De los besos que te di, Botella tras botellaAdiós amor, y El Amigo, entre otras. Una de las más emotivas fue la de Sabina. Esta canción se estrenó en julio pasado y coincidió con la fecha del primer aniversario de bodas del cantante y su famosa esposa, Ángela Aguilar, quien también acompañó al cantante en estas fechas de presentación.

"No sé tú, pero me desperté con las ganas de verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo, tampoco hay espacio pal’ ego

Así que entérate, yo aún te quiero", dice la famosa canción compuesta por Amanda Coronel, Johan Sotelo, José Fernando Dávila Ortiz y Omar Angulo Robles.

Algunos usuarios en redes también tomaron imágenes de Ángela Aguilar que estaba disfrutando del espectáculo.

Uno de los momentos que se hicieron virales fue el emotivo regalo que recibió del público. La bolsa incluía un cuadro con un paisaje de Antigua, banderas y otros detalles que cayeron al suelo. Su equipo se encargó de recogerlo y mientras tanto el cantante se mostró agradecido por los regalos que recibe de los guatemaltecos, en especial de cantar sus canciones.

En la madrugada del domingo el artista también dejó un mensaje emotivo en sus redes sociales: Christian Nodal agradece a Guatemala con un emotivo mensaje: “¡Cuánto los amo, los llevo siempre en el pecho!", dejando también la bandera de Guatemala y un corazón.

A la 1.29 de la mañana también se subió un video con la canción de fondo We are de champions, de Queen y con la que agradecía haciendo una reverencia a su público.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

