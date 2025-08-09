Así lucen los camerinos para recibir a Christian Nodal y su gira “Pa’l Cora Tour” en Guatemala

Desde abril pasado, la productora nacional Asa Promotions confirmó que el cantante mexicano Christian Nodal regresaría a Guatemala para compartir sus éxitos y recientes temas con sus admiradores locales.

El intérprete de Ya no somos ni seremos, De los besos que te di, Botella tras botella, Adiós amor, y El Amigo, cantará este sábado 9 de agosto en Explanada Cayalá, zona 16 de la capital y su show formará parte de Pa’l Cora Tour, la gira con la que sigue arrancando suspiros a sus seguidores.

De acuerdo con la organización local, será una noche llena de emociones para cantar a todo pulmón con el artista que sigue creciendo y consolidándose como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

La organización indicó que, para que Nodal se sienta a gusto durante su estadía en el recinto en el que ofrecerá un concierto en Guatemala, instalaron camerinos para él, sus músicos y todo su equipo de trabajo.

Los camerinos de Christian Nodal en Guatemala

Para Jaime Sánchez, encargado de hospitalidad de Asa Promotions, instalar los camerinos de artistas en el país es un trabajo que disfruta desde hace varias décadas. Además, cumple con los requerimientos que le piden.

Camerinos de Christian Nodal en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Cada artista tiene sus gustos y la lista es variable. Algunos solicitan bebidas especiales, comida, postres y espacios para sentirse cómodos. Sin embargo, con mi equipo damos la milla extra y decoramos todos los espacios para que su estadía en el país sea grata y se lleven un recuerdo”, dijo Sánchez.

La promotora local trabaja en los camerinos para el concierto de Christian Nodal en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El agente de Asa Promotions permitió a Prensa Libre realizar un recorrido por los camerinos en los que se instalará Christian Nodal este sábado 9 de agosto durante su concierto en Guatemala.

Producción local instala mobiliario especial en los camerinos para el concierto de Christian Nodal en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sánchez analizó elementos que el cantante mexicano utiliza en Pa'l Cora Tour y los incluyó en los camerinos del artista, de sus músicos y de su equipo de trabajo.

Así lucen los camerinos para recibir a Christian Nodal y su gira "Pa'l Cora Tour" en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Objetos, figuras, colores y fotografías de Nodal lucen en los corredores de los camerinos de Cardales Cayalá. Además, cuentan con una alfombra especial.

Se instaló decoración especial en los camerinos de Christian Nodal en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Tengo claro que soy un agente de la promotora local, pero más allá de ese compromiso, mi objetivo es que el artista o grupo que comparta en nuestros camerinos se lleve un excelente recuerdo de Guatemala y sienta que en este país hay talento, empatía y que trabajamos con pasión”, agregó Sánchez.

Así lucen los camerinos para recibir a Christian Nodal y su gira "Pa'l Cora Tour" en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Fecha

Christian Nodal ofrecerá un concierto en Guatemala, el sábado 9 de agosto del 2025.

Hora

El show está programado para las 20 horas.

Lugar

Explanada Cayalá, zona 16 de la capital.

Precios y localidades

General - Q365

Tribuna - Q790

Preferencia - Q790

Mesas Platinum - Q1,040

Mesas Black - Q1,390

Mesas Amex - Q1,740

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.

