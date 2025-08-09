Escenario
Así lucen los camerinos para recibir a Christian Nodal y su gira “Pa’l Cora Tour” en Guatemala
El cantante mexicano Christian Nodal ofrecerá un concierto en Guatemala y la productora local trabajó en el escenario y camerinos que usará el artista, sus músicos y su staff.
Camerinos de Christian Nodal en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Desde abril pasado, la productora nacional Asa Promotions confirmó que el cantante mexicano Christian Nodal regresaría a Guatemala para compartir sus éxitos y recientes temas con sus admiradores locales.
El intérprete de Ya no somos ni seremos, De los besos que te di, Botella tras botella, Adiós amor, y El Amigo, cantará este sábado 9 de agosto en Explanada Cayalá, zona 16 de la capital y su show formará parte de Pa’l Cora Tour, la gira con la que sigue arrancando suspiros a sus seguidores.
De acuerdo con la organización local, será una noche llena de emociones para cantar a todo pulmón con el artista que sigue creciendo y consolidándose como uno de los máximos exponentes del regional mexicano.
La organización indicó que, para que Nodal se sienta a gusto durante su estadía en el recinto en el que ofrecerá un concierto en Guatemala, instalaron camerinos para él, sus músicos y todo su equipo de trabajo.
Los camerinos de Christian Nodal en Guatemala
Para Jaime Sánchez, encargado de hospitalidad de Asa Promotions, instalar los camerinos de artistas en el país es un trabajo que disfruta desde hace varias décadas. Además, cumple con los requerimientos que le piden.
“Cada artista tiene sus gustos y la lista es variable. Algunos solicitan bebidas especiales, comida, postres y espacios para sentirse cómodos. Sin embargo, con mi equipo damos la milla extra y decoramos todos los espacios para que su estadía en el país sea grata y se lleven un recuerdo”, dijo Sánchez.
El agente de Asa Promotions permitió a Prensa Libre realizar un recorrido por los camerinos en los que se instalará Christian Nodal este sábado 9 de agosto durante su concierto en Guatemala.
Sánchez analizó elementos que el cantante mexicano utiliza en Pa'l Cora Tour y los incluyó en los camerinos del artista, de sus músicos y de su equipo de trabajo.
Objetos, figuras, colores y fotografías de Nodal lucen en los corredores de los camerinos de Cardales Cayalá. Además, cuentan con una alfombra especial.
“Tengo claro que soy un agente de la promotora local, pero más allá de ese compromiso, mi objetivo es que el artista o grupo que comparta en nuestros camerinos se lleve un excelente recuerdo de Guatemala y sienta que en este país hay talento, empatía y que trabajamos con pasión”, agregó Sánchez.
Fecha
Christian Nodal ofrecerá un concierto en Guatemala, el sábado 9 de agosto del 2025.
Hora
El show está programado para las 20 horas.
Lugar
Explanada Cayalá, zona 16 de la capital.
Precios y localidades
- General - Q365
- Tribuna - Q790
- Preferencia - Q790
- Mesas Platinum - Q1,040
- Mesas Black - Q1,390
- Mesas Amex - Q1,740
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.
