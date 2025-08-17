¿Dónde ver la pelea entre Gala Montes y Alana en Supernova Strikers 2025?

Este domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México se convertirá en el epicentro del entretenimiento digital con la llegada de Supernova Strikers 2025, un evento que combina música, espectáculo y duelos que han despertado gran expectativa en el público.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche será el que protagonizarán Gala Montes y Alana, dos figuras que han logrado captar la atención de miles de seguidores en redes sociales y que ahora trasladarán esa rivalidad al escenario principal.

La cita está programada para las 18:00 horas, aunque el pre-show inicia horas antes y las primeras presentaciones musicales que darán inicio a la jornada.

Supernova Strikers 2025 no solo promete acción en el ring, sino también un despliegue de entretenimiento que incluye la participación de artistas invitados, dinámicas con los asistentes y transmisiones en vivo que buscan llevar la experiencia a un público global.

¿Dónde ver la pelea?

Quienes deseen seguir la pelea entre Gala Montes y Alana desde casa tendrán varias alternativas. El evento será transmitido en directo a través de Twitch, DAZN y Cinépolis, además de los canales oficiales de Supernova Strikers y de algunos de los protagonistas.

La amplia cobertura garantiza que los fanáticos no se pierdan ningún detalle del espectáculo, sin importar su ubicación. Tanto las plataformas de streaming como las salas de cine ofrecerán la posibilidad de vivir la experiencia con diferentes formatos y niveles de interacción.

Supernova Strikers Amigo: Mañana es el gran día. Mañana haremos historia 🥊



Comenzamos a las 17h 🇲🇽 Podrás verlo en todas nuestras plataformas digitales: supernovaboxing 📲 y gratis por @DAZNBoxing 👊🏻#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/JXRYb4YCtd — Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 17, 2025

La expectativa por este enfrentamiento ha crecido en las últimas semanas gracias a la actividad en redes sociales, donde ambos nombres han sido tendencia en múltiples ocasiones. El público espera un duelo intenso que combine espectáculo, estrategia y emociones.

De esta forma, la pelea entre Gala Montes y Alana se perfila como uno de los momentos más llamativos de Supernova Strikers 2025, un evento que busca consolidarse como referente en la fusión de deportes, música y entretenimiento digital en México y el mundo.