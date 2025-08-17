¿Dónde ver la pelea entre Gala Montes y Alana en Supernova Strikers 2025?

¿Dónde ver la pelea entre Gala Montes y Alana en Supernova Strikers 2025?

El Palacio de los Deportes de México se convertirá en el epicentro del entretenimiento digital con la llegada de Supernova Strikers 2025. Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche será el que protagonizarán Gala Montes y Alana.

MEX5131. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/06/2025.- La actriz mexicana nombrada 'reina del Orgullo CDMX 2025', Gala Montes, participa en una rueda de prensa este jueves, en Ciudad de México (México). La Marcha del Orgullo LGBTI+ de Ciudad de México se realizará el próximo sábado 28 de junio con el lema Ellas son el Pride, en referencia a las mujeres trans, y una dedicatoria especial a la comunidad migrante en Estados Unidos. EFE/ María Julia Castañeda

La actriz mexicana Gala Montes protagonizará la pelea más esperada. (Foto: Prensa Libre, EFE)

Este domingo 17 de agosto, el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México se convertirá en el epicentro del entretenimiento digital con la llegada de Supernova Strikers 2025, un evento que combina música, espectáculo y duelos que han despertado gran expectativa en el público.

Uno de los enfrentamientos más esperados de la noche será el que protagonizarán Gala Montes y Alana, dos figuras que han logrado captar la atención de miles de seguidores en redes sociales y que ahora trasladarán esa rivalidad al escenario principal.

La cita está programada para las 18:00 horas, aunque el pre-show inicia horas antes y las primeras presentaciones musicales que darán inicio a la jornada.

Supernova Strikers 2025 no solo promete acción en el ring, sino también un despliegue de entretenimiento que incluye la participación de artistas invitados, dinámicas con los asistentes y transmisiones en vivo que buscan llevar la experiencia a un público global.

¿Dónde ver la pelea?

Quienes deseen seguir la pelea entre Gala Montes y Alana desde casa tendrán varias alternativas. El evento será transmitido en directo a través de Twitch, DAZN y Cinépolis, además de los canales oficiales de Supernova Strikers y de algunos de los protagonistas.

La amplia cobertura garantiza que los fanáticos no se pierdan ningún detalle del espectáculo, sin importar su ubicación. Tanto las plataformas de streaming como las salas de cine ofrecerán la posibilidad de vivir la experiencia con diferentes formatos y niveles de interacción.

La expectativa por este enfrentamiento ha crecido en las últimas semanas gracias a la actividad en redes sociales, donde ambos nombres han sido tendencia en múltiples ocasiones. El público espera un duelo intenso que combine espectáculo, estrategia y emociones.

De esta forma, la pelea entre Gala Montes y Alana se perfila como uno de los momentos más llamativos de Supernova Strikers 2025, un evento que busca consolidarse como referente en la fusión de deportes, música y entretenimiento digital en México y el mundo.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

