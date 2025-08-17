Copa Centroamericana | Fechas y horarios de la última jornada para los equipos guatemaltecos

La Copa Centroamericana 2025 entra en su fase decisiva y los equipos guatemaltecos se preparan para disputar la última jornada de la fase de grupos. Antigua GFC, Xelajú MC y Municipal tienen duelos clave entre el 27 y 28 de agosto, en los que buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo regional.

El miércoles 27 de agosto, Antigua GFC enfrentará una dura prueba en condición de visitante ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El partido está programado para las 6:00 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto. Los coloniales llegan con 4 puntos, la misma cantidad que Alianza de El Salvador, mientras que Alajuelense suma 3 unidades y Plaza Amador lidera el grupo con 6. Una victoria es vital para que Antigua mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar.

La presión es alta para el club guatemalteco, que sabe que un tropiezo podría dejarlo sin posibilidades en la Copa Centroamericana. Su rival, Alajuelense, también está obligado a ganar, ya que de no hacerlo complicaría sus aspiraciones. Con este panorama, el partido promete ser uno de los más intensos de la jornada.

Ese mismo miércoles 27 de agosto, Xelajú MC tendrá un compromiso exigente frente al Olimpia de Honduras a las 8:00 de la noche. El equipo altense ha mostrado un rendimiento impecable en el torneo, con tres victorias en tres partidos, lo que le permite liderar su grupo con 9 puntos. Un empate en suelo catracho sería suficiente para sellar su clasificación matemática.

El cuadro quetzalteco es, hasta ahora, el representante guatemalteco con mejor desempeño en la Copa Centroamericana. Su paso perfecto le da confianza de cara al choque frente al Olimpia, aunque no puede confiarse, ya que el conjunto hondureño es uno de los más fuertes del área. Aun así, Xelajú parte con la ventaja de que incluso con una derrota tendría altas probabilidades de avanzar.

La jornada continuará el jueves 28 de agosto con el partido entre Municipal y el Club Sport Herediano de Costa Rica. El duelo se disputará a las 8:00 de la noche y será determinante para definir al clasificado de su grupo. Los rojos llegan como líderes con 5 puntos en tres encuentros, mientras que el equipo costarricense suma 3 puntos pero con un partido menos.

Municipal depende de sí mismo para conseguir el pase a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Un triunfo en territorio tico aseguraría su clasificación, mientras que un empate obligaría a esperar la última fecha pendiente de Herediano. Los dirigidos por Mario Acevedo confían en mantener la solidez defensiva que han mostrado en el certamen.

Con estos duelos, la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana será decisiva para los equipos guatemaltecos. Antigua buscará una hazaña en Costa Rica, Xelajú intentará confirmar su paso perfecto y Municipal tendrá una final anticipada frente al Herediano. El 27 y 28 de agosto se sabrá si los representantes de Guatemala logran avanzar en el torneo regional.