“Separados por la vida, unidos por el amor”, el mensaje de Yilton Díaz en la celebración del gol de Xelajú MC

Díaz anotó al minuto 5 el tanto que abrió el marcador en el partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf ante Real Estelí y, de inmediato, se quitó la camisola para mostrar un mensaje.

En la playera blanca lucía una fotografía de su esposa, Yeimi Carabalí, y se leía el mensaje: “Separados por la vida, unidos por el amor”. Luego, caminó hacia la orilla del terreno de juego mostrando el número dos con la mano derecha.

Tras el gol, los jugadores de Xelajú MC abrazaron a Díaz y lo rodearon con gestos de apoyo y felicitaciones por el tanto frente al conjunto nicaragüense.

Según se conoció, la esposa de Yilton Díaz falleció el 12 de junio de 2025, fecha en que el club Xelajú MC publicó una esquela en sus redes sociales lamentando el sensible fallecimiento.

“La junta directiva, personal administrativo, socios, cuerpo técnico y plantel de jugadores expresamos nuestras muestras de condolencias y rogamos por la resignación de familiares”, se leía en el mensaje del club.