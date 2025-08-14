Pedro Altán asegura que Municipal dio un golpe de autoridad con la victoria ante Real España

Fútbol Nacional

Pedro Altán asegura que Municipal dio un golpe de autoridad con la victoria ante Real España

Pedro Altán, jugador de Municipal, expresó su alegría por la victoria frente a Real España y por volver a las canchas tras superar una lesión que lo mantuvo fuera de acción durante un mes.

|

Pedro Altán , de Municipal, tuvo un roce con jugadores de Real España en los ´útliimos minutos del juego. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila),

El mediocampista destacó la reacción del grupo, que no bajó los brazos a pesar de iniciar en desventaja desde el minuto 17, cuando Daniel Aparicio abrió el marcador para el conjunto hondureño.

Finalmente, Municipal logró una victoria bien trabajada, que lo mantiene en la lucha por uno de los dos boletos a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Antes que nada, le doy gracias a Dios y a mi familia por el apoyo; ellos han estado conmigo en las buenas y en las malas, sobre todo durante el tiempo que estuve fuera del campo por lesión”, comentó Altán.

 “Le pido a la afición que siga creyendo en nosotros. Somos un grupo con capacidad y contra Real España dimos un buen paso, un golpe de autoridad”, añadió.

LECTURAS RELACIONADAS

Los jugadores de Municipal celebran uno de lo goles frente a Real España. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Municipal sufre contra Real España, pero festeja la primera victoria en la Copa Centroamericana 2025

Los jugadores de Antigua GFC lemantan la derrota frente a Plaza Amador. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Plaza Amador aprovecha fallas de Antigua y se lleva el triunfo en el Pensativo en la Copa Centroamericana

Altán ingresó en el segundo tiempo y le dio un nuevo impulso al equipo de Mario Acevedo. En la jugada del gol del triunfo, anotado por José Carlos Martínez, fue él quien inició la acción desde el medio campo antes de asistir al delantero.

Nos queda un partido contra Herediano, de visita, y buscaremos la victoria. No será fácil, pero iremos por los tres puntos”, aseguró motivado el mediocampista nacional.

El encuentro tuvo momentos tensos al final, cuando Pedro Altán y Nixon Joel Cruz protagonizaron un altercado en el que también intervino José Carlos Martínez. La árbitra del partido, la estadounidense Ekaterina Koroleva, expulsó a Cruz y Martínez.

Municipal descansará en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana y volverá a la acción hasta la última fecha, cuando enfrente a Herediano, en Costa Rica, el 28 de agosto a las 20:00 horas.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana 2025 CSD Municipal Futbol nacional Pedro Altán Real España 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre