Pedro Altán asegura que Municipal dio un golpe de autoridad con la victoria ante Real España

El mediocampista destacó la reacción del grupo, que no bajó los brazos a pesar de iniciar en desventaja desde el minuto 17, cuando Daniel Aparicio abrió el marcador para el conjunto hondureño.

Finalmente, Municipal logró una victoria bien trabajada, que lo mantiene en la lucha por uno de los dos boletos a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Antes que nada, le doy gracias a Dios y a mi familia por el apoyo; ellos han estado conmigo en las buenas y en las malas, sobre todo durante el tiempo que estuve fuera del campo por lesión”, comentó Altán.

“Le pido a la afición que siga creyendo en nosotros. Somos un grupo con capacidad y contra Real España dimos un buen paso, un golpe de autoridad”, añadió.

Altán ingresó en el segundo tiempo y le dio un nuevo impulso al equipo de Mario Acevedo. En la jugada del gol del triunfo, anotado por José Carlos Martínez, fue él quien inició la acción desde el medio campo antes de asistir al delantero.

“Nos queda un partido contra Herediano, de visita, y buscaremos la victoria. No será fácil, pero iremos por los tres puntos”, aseguró motivado el mediocampista nacional.

El encuentro tuvo momentos tensos al final, cuando Pedro Altán y Nixon Joel Cruz protagonizaron un altercado en el que también intervino José Carlos Martínez. La árbitra del partido, la estadounidense Ekaterina Koroleva, expulsó a Cruz y Martínez.

Municipal descansará en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana y volverá a la acción hasta la última fecha, cuando enfrente a Herediano, en Costa Rica, el 28 de agosto a las 20:00 horas.