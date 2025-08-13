EN DIRECTO
Municipal vs Real España: Sigue en vivo las acciones del encuentro por la Copa Centroamericana 2025
Municipal se enfrenta al Real España en el estadio Manuel Felipe Carrera en el duelo por la tercera jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los rojos llegan necesitados de la victoria.
Municipal se juega la vida frente a Real España en la Copa Centroamericana. (Foto Municipal).
Municipal saldrá a la cancha del Manuel Felipe Carrera obligado a tomar la iniciativa frente a Real España, de Honduras, y sumar la primera victoria en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Los rojos solventarán su segundo partido en casa de manera consecutivo en la Copa Centroamericana, en la fecha anterior igularon a un gol contra Sporting San Miguelito, del futbol de Panamá.
"Esperamos hacer un buen partido. Los jugadores están comprometidos en hacer lo mejor en la cancha", indicó Mario Acevedo, técnico rojo en la previa del encuentro.
Municipal conforma el grupo B y suma dos puntos, producto de dos empates, por lo que está obligado a sumar los tres puntos este miércoles para seguir en la pelea por un boletos a cuartos de final.
La afición responde al llamado
Cientos de personas se han hecho presentes al estadio Manuel Felipe Carrera para apoyar a los rojos frente al Real España.
Foto Prensa Libre: Érick Ávila
El once de Real España
Este es el once del equipo hondureño frente a Municipal.
Los jugadores de Real España están listos para iniciar su partido.@SnacksYummies pic.twitter.com/gLK8uAbY44— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025
Municipal es liderado por el capitán José Mena
El técnico Mario Acevedo manda a sus principales armas para enfrentar al Real España
El XI titular de CSD Municipal que buscará su primera victoria en Copa Centroamericana 2025.@SnacksYummies pic.twitter.com/VPpi5pc77D— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025
¡Rueda el balón!
Se juegan los primeros minutos del partido entre Municipal y Real España.
¡ARRANCA EL PARTIDO!— Deportes_PL (@tododeportes_pl) August 14, 2025
Municipal y Real España miden fuerzas en la tercera fecha de la Copa Centroamericana.
Sigue el en vivo: https://t.co/nVb53WUJla pic.twitter.com/VHLjicM62f