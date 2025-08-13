Municipal vs Real España: Sigue en vivo las acciones del encuentro por la Copa Centroamericana 2025

Municipal saldrá a la cancha del Manuel Felipe Carrera obligado a tomar la iniciativa frente a Real España, de Honduras, y sumar la primera victoria en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los rojos solventarán su segundo partido en casa de manera consecutivo en la Copa Centroamericana, en la fecha anterior igularon a un gol contra Sporting San Miguelito, del futbol de Panamá.

"Esperamos hacer un buen partido. Los jugadores están comprometidos en hacer lo mejor en la cancha", indicó Mario Acevedo, técnico rojo en la previa del encuentro.

Municipal conforma el grupo B y suma dos puntos, producto de dos empates, por lo que está obligado a sumar los tres puntos este miércoles para seguir en la pelea por un boletos a cuartos de final.

13 de agosto 2025, 19:14h La afición responde al llamado

Cientos de personas se han hecho presentes al estadio Manuel Felipe Carrera para apoyar a los rojos frente al Real España.

Foto Prensa Libre: Érick Ávila

13 de agosto 2025, 19:46h El once de Real España

Este es el once del equipo hondureño frente a Municipal.

Los jugadores de Real España están listos para iniciar su partido.@SnacksYummies pic.twitter.com/gLK8uAbY44 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025

13 de agosto 2025, 19:48h Municipal es liderado por el capitán José Mena

El técnico Mario Acevedo manda a sus principales armas para enfrentar al Real España

El XI titular de CSD Municipal que buscará su primera victoria en Copa Centroamericana 2025.@SnacksYummies pic.twitter.com/VPpi5pc77D — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025

13 de agosto 2025, 20:05h ¡Rueda el balón!

Se juegan los primeros minutos del partido entre Municipal y Real España.