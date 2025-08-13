Municipal vs Real España: Sigue en vivo las acciones del encuentro por la Copa Centroamericana 2025

Municipal se enfrenta al Real España en el estadio Manuel Felipe Carrera en el duelo por la tercera jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los rojos llegan necesitados de la victoria.

Municipal se juega la vida frente a Real España en la Copa Centroamericana. (Foto Municipal).

Municipal saldrá a la cancha del Manuel Felipe Carrera obligado a tomar la iniciativa frente a Real España, de Honduras, y sumar la primera victoria en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los rojos solventarán su segundo partido en casa de manera consecutivo en la Copa Centroamericana, en la fecha anterior igularon a un gol contra Sporting San Miguelito, del futbol de Panamá.

"Esperamos hacer un buen partido. Los jugadores están comprometidos en hacer lo mejor en la cancha", indicó Mario Acevedo, técnico rojo en la previa del encuentro.

Municipal conforma el grupo B y suma dos puntos, producto de dos empates, por lo que está obligado a sumar los tres puntos este miércoles para seguir en la pelea por un boletos a cuartos de final.

Clock icon 13 de agosto 2025, 19:14h

La afición responde al llamado

Cientos de personas se han hecho presentes al estadio Manuel Felipe Carrera para apoyar a los rojos frente al Real España.

Foto Prensa Libre: Érick Ávila

Clock icon 13 de agosto 2025, 19:46h

El once de Real España

Este es el once del equipo hondureño frente a Municipal.

Clock icon 13 de agosto 2025, 19:48h

Municipal es liderado por el capitán José Mena

El técnico Mario Acevedo manda a sus principales armas para enfrentar al Real España

Clock icon 13 de agosto 2025, 20:05h

¡Rueda el balón!

Se juegan los primeros minutos del partido entre Municipal y Real España.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana 2025 CSD Municipal Futbol nacional Real España 
