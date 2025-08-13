Copa Centroamericana 2025 | Tapia asume responsabilidad tras la derrota de Antigua GFC: “No hay excusa”

Antigua GFC tuvo una noche para el olvido el martes 12 de agosto tras caer como local 5-3 contra Plaza Amador de Panamá, siendo la peor actuación que ha mostrado el conjunto guatemalteco en el plano internacional.

El conjunto colonial cedió el primer lugar al equipo panameño que sumó su segunda victoria al hilo como visitante, tras imponerse a los dos favoritos del grupo A. Primero venció al actual campeón Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica y recientemente a Antigua GFC en el estadio Pensativo.

El representativo guatemalteco tenía grandes expectativas para dar un paso firme para asegurar su clasificación a los cuartos de final, pero ahora su futuro es incierto, ya que en la siguiente jornada descansará y en la última visitará Costa Rica, para medirse al Alajuelense, donde seguramente ya no tendrá a los seleccionados nacionales.

Ante esta dolorosa derrota, el técnico Mauricio Tapia sacó las conclusiones y mostró su molestia por perder de una manera inesperada cuando se tenían otras expectativas.

“Hay una molestia y desazón porque teníamos muchas expectativas para este partido. Habíamos iniciado muy bien, pero fue un golpe muy duro para nosotros, nos dieron un mazazo y hay que asumir las consecuencias”, aseguró.

El estratega argentino calificó que su equipo mostró dos caras. Una en la que generó en ofensiva, pero sin ser contundente, y la otra donde falló al momento de defender, cometiendo errores puntuales que al final le terminaron costando la derrota.

“Fuimos dos equipos. Uno a la hora de atacar, donde generamos muchas opciones que no logramos concretar, y fuimos otro a la hora de defender. El rival nos hizo mucho daño en la segunda jugada con muchas transiciones, independientemente de que cometimos errores puntuales que facilitaron la calidad de ellos”, argumentó.

Tapia se responsabiliza de la derrota y, aunque se habló de que el arbitraje no fue de lo mejor, el sudamericano dejó claro que no había que buscar culpables externos cuando la responsabilidad era únicamente de lo que su equipo dejó de hacer ante un rival que supo manejar de una mejor forma su partido.

“Yo soy el responsable. Se habló mucho del arbitraje, pero vamos a asumir la responsabilidad nuestra. Pasaron algunas situaciones dentro del terreno de juego, pero tenemos que asumir lo que dejamos de hacer y Plaza Amador nos gana porque fue más certero, porque tuvo un segundo más de tranquilidad que nosotros para acertar sus pases”, dijo.

Además, Tapia destacó que su equipo no logró mantener el ritmo tras un buen inicio y que no supo reaccionar cuando el rival les empata, acompañados de los errores que supo aprovechar Plaza Amador.

“Habíamos iniciado bien, ganábamos desde el inicio, estábamos presionando bien, llegando alto y lo que parecía un dos y tres a cero, de repente nos viene el empate. No asumimos bien el golpe, seguimos cometiendo errores y ellos pasaron a jugar el partido de una manera más tranquila y en eso no tenemos excusa”, mencionó Tapia.

Por último, el entrenador colonial asume la responsabilidad y reconoce que ahora el equipo se complicó el panorama tras solo sumar un punto en dos juegos consecutivos como local.

“Si en condición de local solo sumamos un punto, es porque no estuvimos a la altura de poder estar en una posición más cómoda y nosotros complicamos todo y yo me hago responsable. Es imposible perder un partido de Copa Centroamericana recibiendo cinco goles de local y con eso no hay excusa”, concluyó.

Como lo hizo en Nicaragua, donde derrotó al Managua FC, así lo tendrá que hacer en Costa Rica, donde no le quedará más que buscar su segunda victoria fuera de casa para alcanzar avanzar a los cuartos de final.