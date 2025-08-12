Antigua GFC vs Plaza Amador: sigue en vivo el duelo de la Copa Centroamericana

Antigua GFC vs Plaza Amador: sigue en vivo el duelo de la Copa Centroamericana

Antigua GFC y Plaza Amador, de Panamá, se enfrentan en el estadio Pensativo en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

|

Antigua GFC jugará el segundo partido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf con el objetivo claro de conseguir el triunfo para seguir soñando en el torneo.

El cuadro colonial, dirigido por Mauricio Tapia, llega a esta fecha como líder del grupo A con cuatro puntos, después del triunfo de visita frente a Managua, y el empate de la semana pasada en casa ante Alianza.

El cuerpo técnico y lo jugadores saben que solo la victoria les sirve para continuar con vida, un empate los complicaría y una derrota podrían en duda la clasificación.

Clock icon 12 de agosto 2025, 18:47h

Todo listo para el encuentro en el Pensativo

Antigua GFC enfrentará al Plaza Amador, de Panamá, a partir de las 20 horas.

Clock icon 12 de agosto 2025, 18:55h

Así fue el arribo de los jugadores coloniales

El plantel colonial ya se encuentra en el estadio Pensativo, donde con el respaldo de la afición espera lograr una segunda victoria en la Copa Centroamericana.

Clock icon 12 de agosto 2025, 19:17h

Antigua GFC vuelve a jugar en casa

Todo listo para el encuentro contra los panameños.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

ARCHIVADO EN:

Antigua GFC Concacaf Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Plaza Amador 
