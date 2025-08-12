Antigua GFC vs Plaza Amador: sigue en vivo el duelo de la Copa Centroamericana

Antigua GFC jugará el segundo partido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf con el objetivo claro de conseguir el triunfo para seguir soñando en el torneo.

El cuadro colonial, dirigido por Mauricio Tapia, llega a esta fecha como líder del grupo A con cuatro puntos, después del triunfo de visita frente a Managua, y el empate de la semana pasada en casa ante Alianza.

El cuerpo técnico y lo jugadores saben que solo la victoria les sirve para continuar con vida, un empate los complicaría y una derrota podrían en duda la clasificación.

12 de agosto 2025, 18:47h Todo listo para el encuentro en el Pensativo

Antigua GFC enfrentará al Plaza Amador, de Panamá, a partir de las 20 horas.

12 de agosto 2025, 18:55h Así fue el arribo de los jugadores coloniales

El plantel colonial ya se encuentra en el estadio Pensativo, donde con el respaldo de la afición espera lograr una segunda victoria en la Copa Centroamericana.

12 de agosto 2025, 19:17h Antigua GFC vuelve a jugar en casa

Todo listo para el encuentro contra los panameños.