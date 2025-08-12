EN DIRECTO
Fútbol Nacional
Antigua GFC vs Plaza Amador: sigue en vivo el duelo de la Copa Centroamericana
Antigua GFC y Plaza Amador, de Panamá, se enfrentan en el estadio Pensativo en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Antigua GFC jugará el segundo partido en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf con el objetivo claro de conseguir el triunfo para seguir soñando en el torneo.
El cuadro colonial, dirigido por Mauricio Tapia, llega a esta fecha como líder del grupo A con cuatro puntos, después del triunfo de visita frente a Managua, y el empate de la semana pasada en casa ante Alianza.
El cuerpo técnico y lo jugadores saben que solo la victoria les sirve para continuar con vida, un empate los complicaría y una derrota podrían en duda la clasificación.
Todo listo para el encuentro en el Pensativo
Antigua GFC enfrentará al Plaza Amador, de Panamá, a partir de las 20 horas.
Así fue el arribo de los jugadores coloniales
El plantel colonial ya se encuentra en el estadio Pensativo, donde con el respaldo de la afición espera lograr una segunda victoria en la Copa Centroamericana.
Antigua GFC vuelve a jugar en casa
Todo listo para el encuentro contra los panameños.