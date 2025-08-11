Apertura 2025 | Así quedan Municipal y Comunicaciones en la tabla de posiciones tras jugar el Clásico 334

Luego de disputarse la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024, la tabla de posiciones comienza a mostrar a los equipos que arrancan con paso firme y a los que deberán mejorar si quieren competir en lo alto.

Comunicaciones y Municipal repartieron puntos en la jornada 4 del Apertura 2025. (Foto: Prensa Libre, Esbin García)

Luego de disputarse la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024, la tabla de posiciones comienza a mostrar a los equipos que arrancan con paso firme y a los que deberán mejorar si quieren competir en lo alto. El Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones terminó en empate 1-1, un resultado que permitió a los rojos mantenerse en la parte alta, mientras que los cremas siguen a mitad de tabla.

El gran protagonista de la jornada fue Deportivo Mixco, que se consolidó como el líder absoluto con 12 puntos de 12 posibles. El equipo chicharronero venció a Xelajú y sigue invicto, mostrando un inicio de torneo perfecto que lo pone como el rival a vencer.

En la segunda posición aparece Antigua GFC, que tras vencer a Mictlán en condición de local escaló a 9 puntos, colocándose como escolta directo de Mixco y confirmando que será uno de los protagonistas de la temporada.

Municipal, con el empate en el clásico, se ubica en el tercer puesto con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates. Los dirigidos por Mario Acevedo mantienen el invicto, pero saben que dejaron escapar la oportunidad de acercarse al liderato.

Aurora se mete a los primeros lugares y ocupa el cuarto puesto con 7 puntos, después de su sorpresiva victoria como visitante ante Achuapa, que se encontraba invicto hasta esta fecha. Los aurinegros han mostrado regularidad y ya se perfilan como un equipo competitivo.

Comunicaciones, con 5 puntos, se ubica en la quinta posición. Los cremas de Roberto Hernández suman una victoria y dos empates, pero su inicio ha sido irregular y necesitan mejorar para escalar posiciones. Achuapa, que también tiene 5 puntos, cae al sexto lugar luego de perder el invicto en casa.

Marquense, tras su primera victoria del torneo ante Cobán Imperial, llegó a 5 puntos y ocupa el séptimo puesto, saliendo momentáneamente de la zona baja. Malacateco se encuentra en el octavo lugar con 4 puntos, sumando su primera victoria en el campeonato frente a Guastatoya. Xelajú, también con 4 unidades, queda en la novena posición.

En la parte baja, Cobán Imperial es décimo con 1 victoria y 3 derrotas. Mictlán es penúltimo con apenas 2 puntos, y en el último lugar aparece Guastatoya con un solo punto, en un inicio de torneo muy complicado para el cuadro pechoamarillo. La próxima jornada será clave para varios equipos que buscan cambiar su destino en el Apertura.

