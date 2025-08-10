Apertura 2025 | Municipal y Comunicaciones reparten puntos en el clásico 334

El estadio El Trébol fue escenario de un Clásico 334 que terminó sin un vencedor. Municipal y Comunicaciones empataron 1-1 en un partido que, a pesar de la gran expectativa, dejó más lucha que fútbol. Ambos equipos mostraron intensidad, pero carecieron de claridad en la primera mitad.

Durante los primeros 45 minutos, el juego fue ríspido y con pocas emociones. La marca férrea y la disputa por cada balón evitaron que se generaran jugadas de peligro real. Las defensas se impusieron sobre los ataques y los arqueros apenas tuvieron intervenciones relevantes.

La historia cambió en el segundo tiempo. Municipal abrió el marcador gracias a Cristian “Cheka” Hernández, quien aprovechó un balón dividido dentro del área. El delantero le ganó la posición a José Carlos Pinto y definió con un potente remate que venció a Freddy Pérez. Este fue su primer gol en el torneo y lo celebró con gran euforia ante la afición roja.

Comunicaciones reaccionó y encontró el empate tras una jugada individual de Brian Martínez. El extremo aprovechó un mal despeje de Nicolás Samayoa, desbordó con velocidad por la banda y envió un pase preciso al corazón del área para que Erick “Kuki” Lemus empujara el balón al fondo de la red.

El tanto crema cayó como un balde de agua fría para los locales, que habían empezado a controlar el partido después de la anotación. Sin embargo, Municipal no encontró la forma de volver a tomar la ventaja y el tiempo se fue consumiendo entre faltas y juego cortado.

Para Mario Acevedo, técnico de Municipal, el resultado deja un sabor amargo. Los rojos dejaron escapar dos puntos en casa y, aunque siguen invictos, el empate no les permite despegar en la tabla. Con este resultado suman ocho puntos en cuatro jornadas.

En el lado crema, Roberto Hernández valoró el esfuerzo de sus dirigidos para rescatar el empate en un escenario complicado. Comunicaciones, que aún busca regularidad en el torneo, llegó a cinco puntos y mantiene la expectativa de mejorar en las próximas jornadas.

El Clásico 334 no tuvo un ganador, pero sí dejó en claro que ambos equipos todavía están en construcción. Con el Apertura apenas comenzando, tanto Municipal como Comunicaciones deberán ajustar detalles si quieren pelear por el liderato en las siguientes fechas.