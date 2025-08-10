Apertura 2025 | Aurora FC rompe el invicto de Achuapa con doblete de Alejandro Galindo

Fútbol Nacional

Apertura 2025 | Aurora FC rompe el invicto de Achuapa con doblete de Alejandro Galindo

Aurora dio la gran sorpresa de la jornada al derrotar 2-1 a Achuapa, quitándole el invicto en el inicio del torneo. El conjunto aurinegro se plantó con carácter en el estadio de los cebolleros.

Alejandro Galindo (13) fue la figura de Aurora FC al marcar los dos tantos del triunfo. (Foto Prensa Libre: Aurora FC)

Aurora dio la gran sorpresa de la jornada al derrotar 2-1 a Achuapa, quitándole el invicto en el inicio del torneo. El conjunto aurinegro se plantó con carácter en el estadio de los cebolleros y logró un triunfo clave que lo impulsa en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Martín García llegaban como favoritos por su condición de invictos en tres jornadas, pero no pudieron frenar la inspiración de Alejandro Galindo. El delantero guatemalteco abrió el marcador al minuto 11 con un certero cabezazo que silenció a la afición local.

Tras el gol, el encuentro se volvió muy disputado, con ambos equipos peleando cada balón en el medio campo. Achuapa intentó reaccionar, pero la defensa aurinegra se mostró sólida y segura para irse al descanso con la ventaja mínima.

En la segunda mitad, Aurora volvió a golpear. Al minuto 62, nuevamente Alejandro Galindo se hizo presente en el marcador con un remate preciso, firmando su doblete y el 2-0 parcial que acercaba a los capitalinos a la victoria.

El descuento de Achuapa llegó poco después por medio del brasileño John Clever, quien ha sido el referente goleador del equipo en este arranque de torneo. Sin embargo, el tanto no fue suficiente para rescatar puntos.

Achuapa terminó el partido presionando en busca del empate a pesar de jugar gran cantidad del partido con 10 jugadores por la expulsión de Sixto Betacourth, pero el orden defensivo y la concentración de Aurora evitaron cualquier sorpresa. La frustración se hizo evidente en el equipo local, que vio caer su invicto en casa.

Con este resultado, Aurora escala al quinto puesto de la tabla, sumando 7 puntos y mostrando que puede competir de igual a igual contra los equipos mejor posicionados.

Por su parte, Achuapa deberá recomponerse rápidamente para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares, luego de un inicio de torneo que había sido impecable hasta esta derrota.

Miguel Linares

Apertura 2025 Aurora FC Deportes Futbol nacional 
