Clásico 334: La IA predice el resultado entre Municipal vs. Comunicaciones en la jornada 4

El Clásico 334 del futbol guatemalteco ya se palpita, y las estadísticas del presente torneo colocan a Municipal con una ligera ventaja sobre Comunicaciones. Ambos llegan con nuevos cuerpos técnicos y refuerzos de peso, pero el rendimiento reciente marca diferencias que podrían ser determinantes en el resultado final.

Municipal, bajo la dirección de Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi, suma 7 puntos en el Torneo Apertura 2025. El cuadro rojo ha mostrado carácter para remontar marcadores y un poder ofensivo respaldado por Eddy Hernández, quien ha sido decisivo desde el punto penal, y Nicolás Samayoa, que ya se estrenó con gol.

Además, el equipo mantiene un invicto en la competencia local y ha sabido rescatar puntos en la Copa Centroamericana, mostrando resiliencia en partidos internacionales. Por su parte, Comunicaciones, dirigido por Roberto Hernández, ha tenido un arranque más irregular.

Con apenas 4 puntos en tres jornadas, los cremas iniciaron con victoria ante Mictlán, pero luego cayeron frente a Mixco y empataron con Guastatoya gracias a un doblete salvador de Darwin Lom. Si bien han mostrado destellos ofensivos, la inconsistencia en defensa y la dificultad para cerrar partidos han sido un patrón en este arranque.

Predicción de la IA:

Analizando el rendimiento actual, los goles a favor y en contra, la eficacia en momentos clave y el impulso anímico, la IA proyecta que Municipal se impondrá en el Clásico 334. El factor local, el momento goleador de Eddy Hernández y el aporte defensivo de Samayoa podrían inclinar la balanza.

Resultado estimado: Municipal 2-1 Comunicaciones.

Goles de Municipal: Eddy Hernández (penal) y Nicolás Samayoa.

Gol de Comunicaciones: Darwin Lom.

Probabilidades según la IA:

Victoria de Municipal: 47%

47% Empate: 30%

30% Victoria de Comunicaciones: 23%

Si las tendencias actuales se mantienen, los rojos no solo se llevarían los tres puntos, sino que también consolidarían un inicio de torneo sólido, mientras que Comunicaciones deberá buscar corregir su irregularidad para no quedar rezagado.

Municipal y Comunicaciones se enfrentan en el Estadio El Trébol, ambos han presentado cambios en su plantilla y no han conseguido los resultados deseados. En los últimos 5 clásicos la balanza se inclina para Municipal, teniendo mejores resultados tanto en casa como de visita. El clásico 333, Comunicaciones logró romper una mala racha y se impuso por la mínima 1-0 en el Cementos Progreso.