Apertura 2025 | Así se jugará el complemento de la jornada 4 de la Liga Nacional

La jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala llegará a su fin este domingo 10 de agosto con tres partidos que prometen emociones y duelos claves en la lucha por la tabla de posiciones, incluido el esperado Clásico 334 entre Municipal y Comunicaciones.

La actividad dominical abrirá a las 14:00 horas en el Estadio Winston Pineda, donde Achuapa recibirá a Aurora. El conjunto cebollero buscará hacerse fuerte en casa para sumar puntos que lo acerquen a la zona alta, mientras que los militares intentarán seguir mostrando solidez en su regreso a la máxima categoría.

El plato fuerte de la jornada se servirá a las 17:00 horas en el Estadio El Trébol con una nueva edición del clásico más importante del futbol guatemalteco. Municipal y Comunicaciones se enfrentarán en la edición 334 de una rivalidad histórica que trasciende generaciones y que podría tener implicaciones directas en la parte alta de la clasificación.

Los rojos, dirigidos por Mario Acevedo, buscarán imponer su localía y sumar una victoria que, además de lo deportivo, tendría un fuerte significado anímico. Por su parte, los albos de Roberto Hernández llegan motivados y con el objetivo de silenciar El Trébol, buscando un impulso para tomar confianza en el inicio del torneo.

El cierre de la fecha será a las 19:00 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense recibirá a Cobán Imperial. Los leones intentarán aprovechar su localía para sumar su primera victoria del torneo, mientras que los príncipes azules quieren sumar fuera de casa para tomar confianza al mando de su técnico José Luis Trejo.

Estos tres partidos marcarán el cierre de una jornada que ya dejó sorpresas y movimientos importantes en la clasificación, y que podría modificar la parte alta dependiendo de los resultados.

La atención se centrará especialmente en el Clásico 334, un duelo que siempre entrega emociones intensas, goles y, en muchas ocasiones, polémicas. La afición espera un espectáculo acorde a la historia de este enfrentamiento.

Con la cuarta fecha a punto de completarse, el campeonato sigue sorpresas, equipos que aún no toman forma con sus movimientos en el torneo, siendo el principal protagonista el Deportivo Mixco que sumó 12 puntos y sigue invicto en el torneo, sumando 4 triunfos.